В Германии приостановили признание партии AfD экстремистской организацией

В соответствии с решением суда немецкая спецслужба обязана удалить со своего официального сайта пресс-релиз, в котором AfD была охарактеризована как "подтвержденно правоэкстремистская организация". На время рассмотрения дела в суде спецслужбе также запрещается публично использовать данный термин в отношении AfD.

Лидеры партии АфД Алиса Вайдель и Тино Крупалла уже поспешили заявить, что их партия одержала "частичную победу".

"Это важный первый шаг на пути к полному оправданию и опровержению обвинений в правом экстремизме", - заявили руководители партии в публикации на платформе X.

Дело находится под юрисдикцией административного суда в Кельне, поскольку именно там располагается штаб-квартира BfV.

Напомним, 2 мая Федеральное ведомство по охране конституции заявило о признании партии AfD правоэкстремистской организацией. Тогда немецкая разведслужба сообщила, что получила конкретные доказательства того, что действия этой антимигрантской партии представляют угрозу для демократического строя Германии.

Признание AfD экстремистской организацией дало бы властям гораздо больше возможностей по ее контролю: в частности, снизило бы ограничения для прослушивания телефонных переговоров членов партии и облегчило внедрение тайных агентов в ее ряды.

На парламентских выборах, состоявшихся в феврале этого года, AfD заняла второе место, уступив только блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (CDU/CSU).