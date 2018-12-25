Возле границ Латвии обнаружили российские самолеты Ил-20
25 декабря 2018, 21:29
Российские самолеты были обнаружены возле морской границы Латвии в Балтийском море. Об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.
«25 декабря патрульные самолеты идентифицировали авиацию Ил-20 ВВС России над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии», — говорится в тексте.
25.12. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20— NBS (@Latvijas_armija) December 25, 2018