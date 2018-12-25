Ср, 26.12.2018
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Возле границ Латвии обнаружили российские самолеты Ил-20

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Ил-20

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российские самолеты были обнаружены возле морской границы Латвии в Балтийском море. Об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

«25 декабря патрульные самолеты идентифицировали авиацию Ил-20 ВВС России над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии», — говорится в тексте.

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