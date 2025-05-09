В Земгале было заведено административное дело на велосипедиста, который прикрепил к одежде пионерские значки. За это нарушение к нему применен максимальный штраф в размере 350 евро.

В Латгале больше, чем в других регионах, было зафиксировано случаев, когда люди посещали места демонтированных памятников.

К нарушителям применены штрафы в размере от 300 до 350 евро.

В целом, по оценке Государственной полиции и Службы государственной безопасности (VDD), 9 мая в Латвии проходит спокойно, без серьезных инцидентов.

Как сообщалось, в пятницу, 9 мая, Госполиция, VDD и полиция самоуправлений работают в усиленном режиме в соответствии с ранее разработанным планом обеспечения общественного порядка и безопасности.

Полиция напоминает, что 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, нацеленные против интересов государственной безопасности, направленные на раскол общества, искажающие историческую правду и ставящие под сомнение солидарность с народом Украины. Возложение цветов в местах, где ранее находились советские памятники, также рассматривается как прославление этих объектов и военной агрессии. Хотя индивидуально возлагать цветы в местах захоронений не запрещено, не будет допускаться скопление людей и прославление военной агрессии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о планирующихся 9 мая провокациях, призывают сообщать об этом VDD по круглосуточному телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv. О любых нарушениях полиция просит сообщать по телефону 112.