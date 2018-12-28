Скандал на судне Viking Line: официант оскорбил семью иностранцев

Один из официантов, работающих в ресторане на борту, сначала заставил семью иностранцев освободить уже выбранные ими места и пройти в конец очереди, после чего усадил их за тот же стол. После этого официант в разговоре с коллегой неподобающе высказался в адрес семейства, назвав их ниггерами. Реплику официанта услышали другие клиенты, в то время как темнокожая семья продолжала свой обед, очевидно, не расслышав оскорблений.