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Пн, 16.06.2025
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В Зиепниеккалнсе на дороге разбросали острые предметы. Кто это делает?

Эти предметы валялись на дороге

Женщина, прогуливаясь по новому асфальту в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс, заметила острые предметы, которые, возможно, оставили на тротуаре, чтобы проколоть шины велосипеда, сообщает передача Degpunktā.

У Зиепниеккалнского леса на улице Озолциема постепенно укладывают новое асфальтовое покрытие, которое манит местных жителей испробовать его еще до окончания ремонтных работ. Так решила сделать и Марина, которая с детьми отправилась на прогулку по новому асфальту. Ближе к концу тротуара семью ждал неприятный сюрприз.

На тротуаре были разбросаны 15 острых металлических предметов размером примерно 6 сантиметров. Их острые иглы длиной 1,5 сантиметра могут повредить шины как велосипедов, так и машин, а также травмировать пешеходов. Сначала Марина подумала, что они выпали у строителей, однако, принимая во внимание остроту предметов, она допускает, что это работа какого-то злоумышленника.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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