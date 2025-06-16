Пять человек погибли в результате иранских ракетных ударов по Израилю прошедшей ночью

В результате ракетных ударов Ирана по Израилю прошедшей ночью были убиты пять и ранены 92 человека, сообщила в понедельник сообщила израильская служба по чрезвычайным ситуациям, пишет ВВС. Изначально сообщалось о трех погибших.
Убитые - двое мужчин и женщина, все - старше 70 лет.
В нескольких израильских городах был нанесен ущерб зданиям.
В свою очередь вооруженные силы Израиля сообщили, что ночью нанесли удары по иранским объектам размещения ракет класса "земля-земля" в центральном Иране.
Как уже сообщалось, в пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, а Иран отвечает ракетными ударами по Израилю.
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