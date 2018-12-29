Ему 51, она моложе на 30 лет... Жена Венсана Касселя беременна?

29 декабря 2018, 10:01
51-летний Венсан Кассель и его 21-летняя супруга Тина Кунаки ждут ребенка. Об этом стало известно через четыре месяца после их свадьбы.
Французский актер Венсан Кассель и его молодая жена Тина Кунаки ждут ребенка, сообщает JustJared.
По данным портала, на последних фото Кунаки заметен ее округлившийся живот. При этом поклонники девушки обратили внимание на то, что модель давно не выкладывала фото в купальнике.
Ни актер, ни модель пока не подтвердили информацию о беременности.
Напомним, Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки в августе. Актер старше своей избранницы на 30 лет.
Поделиться