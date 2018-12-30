Мужчину приговорили к 200 часам принудительных работ за зоофилию в WhatsApp

Суд Латгалького предместься Риги приговорил к 200 часам принудительных работ мужчину, который признан виновным в хранении порнографии, содержащей зоофилию, и наркотиков, сообщает агентство ЛЕТА.
В решении указано, что в октябре и ноябре 2017 года в Риге мужчина три раза было приобрел более 1,5 граммов амфетамина и метамфетамина.
В свою очередь в октябре 2017 года мужчина, находясь в Болгарии, в WhatsApp залил видео порнографического характера, на котором конь совершает анальный акт с мужчиной. Мужчина в свой телефон также закачал несколько видно, на которых видно удовлетворение сексуального желания насильственным способом.
В решении указано, что мужчина признан виновным в выдвинутых обвинениях и ему придется отработать на принудительных работах 200 часов.