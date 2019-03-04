Торнадо в Алабаме: погибло 22 человека

Стихийное бедствие произошло вечером 3 марта в округе Ли на юго-востоке штата, а также в соседней Джорджии.

По словам шерифа округа Джея Джонса, катаклизм вызвал «катастрофические разрушения». Многие местные жители получили ранения. Количество жертв торнадо может еще вырасти.

При этом спасателям пришлось приостановить поисково-спасательную операцию из-за темноты и опасных погодных условий.

«Сейчас у нас 22 [погибших]. К сожалению, я чувствую, что это число может снова возрасти», — сказал Джонс.