Торнадо в Алабаме: погибло 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат Алабама, сообщает Associated Press.
Стихийное бедствие произошло вечером 3 марта в округе Ли на юго-востоке штата, а также в соседней Джорджии.
По словам шерифа округа Джея Джонса, катаклизм вызвал «катастрофические разрушения». Многие местные жители получили ранения. Количество жертв торнадо может еще вырасти.
При этом спасателям пришлось приостановить поисково-спасательную операцию из-за темноты и опасных погодных условий.
«Сейчас у нас 22 [погибших]. К сожалению, я чувствую, что это число может снова возрасти», — сказал Джонс.
The Latest: Sheriff: 22 confirmed dead in Alabama after apparent twister. https://t.co/Nk4PtKBq27— The Associated Press (@AP) March 4, 2019