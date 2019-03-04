Пн, 4.03.2019
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Торнадо в Алабаме: погибло 22 человека

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ФОТО: Reuters/ScanPix

По меньшей мере 22 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат Алабама, сообщает Associated Press.

Стихийное бедствие произошло вечером 3 марта в округе Ли на юго-востоке штата, а также в соседней Джорджии.

По словам шерифа округа Джея Джонса, катаклизм вызвал «катастрофические разрушения». Многие местные жители получили ранения. Количество жертв торнадо может еще вырасти.

При этом спасателям пришлось приостановить поисково-спасательную операцию из-за темноты и опасных погодных условий.

«Сейчас у нас 22 [погибших]. К сожалению, я чувствую, что это число может снова возрасти», — сказал Джонс.

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