"Во все тяжкие по-русски". В России бывший учитель химии изготавливал наркотики

Бывший учитель химии из Иркутска создал лабораторию синтетических наркотиков, сообщает портал Meduza.
Как сообщается, в кустарной лаборатории бывший учитель работал вместе со своим знакомым.
Лаборатория находилась на чердаке дачного дома. Около года преступная деятельность мужчин оставалась незамеченной для окружающих.
Проводя обыск дачного дома, полиция конфисковала около 20 килограмм готового наркотика и сырья, ещё 40 килограмм на изготовление, сообщает агентство TASS.
В судебных материалах указано, что у осуждённого высшее профессиональное образование по специальности "учитель химии". Ранее он работал в школе, а также проходил курсы повышения квалификации.
Суд приговорил бывшего учителя к 11 годам лишения свободы.
Дело второго подозреваемого пока в судебном производстве.
Историю учителя уже сравнили с сюжетом известного сериала Breaking Bad ("Во все тяжкие").