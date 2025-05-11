Видео В Межциемсе есть участок дороги, где легко можно попасть в аварию

"Межциемс - это микрорайон старой застройки. По его краю проходит улица Сергея Эйзенштейна. Там стоят большие дома. Примерно на километровом отрезке есть несколько выездов, через которые можно выехать из микрорайона на главную улицу", - рассказывает в программе ведущий Паулс Тимротс.

"Там легко может произойти множество аварий. Улица Эйзенштейна широкая, движение там активное. Все едут, и время от времени кто-то делает неожиданный левый поворот. Это не может закончиться хорошо, ведь люди иногда ошибаются", - продолает он.

Журналисты передачи также попробовали совершить левый поворот на этом участке, чтобы попасть на улицу Эйзенштейна. Больше всего обзор перекрывают припаркованные вдоль главной дороги машины, а также деревья.

"Машин тут очень много. Ничего не видно. Приходится буквально "высовываться носом". Известно, что здесь ездят и мотоциклисты, и велосипедисты, есть пешеходные дорожки. Я бы сказал, это серьезная нагрузка для мозга - нужно все просчитать, чтобы ничего не двигалось в тот момент, когда ты выезжаешь", - заключает ведущий.

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Видео: Сюжет программы Zebra