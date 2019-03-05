Корабль шведской армии во время учений врезался в берег
Корабль шведской армии во время учений врезался в берег Стокгольмского архипелага, ранив по меньшей мере семь человек, пишет LETA со ссылкой на AP.
Двое из потерпевших получили травмы головы и были доставлены в больницу на вертолётах, но их ранения не опасны для жизни. Остальные получили более лёгкие травмы.
В берег врезался быстроходный боевой корабль класса CB90, оборудованный гранатомётами и пулемётами. На борт такой корабль может принять до 18 человек.