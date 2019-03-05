Вт, 5.03.2019
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Корабль шведской армии во время учений врезался в берег
Есть пострадавшие

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​Корабль шведской армии во время учений врезался в берег Стокгольмского архипелага, ранив по меньшей мере семь человек, пишет LETA со ссылкой на AP.

Двое из потерпевших получили травмы головы и были доставлены в больницу на вертолётах, но их ранения не опасны для жизни. Остальные получили более лёгкие травмы.

В берег врезался быстроходный боевой корабль класса CB90, оборудованный гранатомётами и пулемётами. На борт такой корабль может принять до 18 человек. 

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