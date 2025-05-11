Видео ​За занавесом: россияне уступать не собираются. Перемирие - только после фактической капитуляции Украины

В связи с празднованием 1 мая и длинными выходными на минувшей неделе российская пропаганда слегка притихла, уступив место в медиапространстве патриотическим песенным концертам. Однако даже в немногочисленных шоу кремлевских идеологов традиционно выплеснулась ненависть к Европе и обещания стереть с лица земли ее столицы.
Наметился и один интересный поворот: заметно сошел на нет первоначальный восторг от "понимающего" Россию президента США Дональда Трампа. Во многом это связано как со встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане во время церемонии похорон папы Франциска, так и с подписанным США и Украиной договором о добыче редкоземельных минералов.
Братская КНДР, дружественная AFD и "педерастическая" Европа
В большом воскресном выпуске новостей его ведущий пропагандист Дмитрий Киселев восторженно рассказал о важном вкладе в освобождение Курска, который внесли бойцы "братской" Северной Кореи. КНДР превозносилась в превосходной степени - ее называли не иначе как "нацией героев". Чему совершенно не мешал тот факт, что в отношении этой страны установлены санкции ООН, которые в свое время поддерживала и Россия.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Наряду с восхвалением Северной Кореи пропагандисты проливали крокодильи слезы в связи с признанием экстремистской организацией крайне правой немецкой партии AFD. Киселев заговорился до того, что сравнил это решение с цензурой и запретом политических партий, введенными нацистской Германией в середине тридцатых годов. Любовь Кремля к крайне правым партиям в Европе и их финансирование идут рука об руку с поддержкой этими партиями России и призывом не оказывать поддержку Украине.
Жалким курьезом можно считать монолог идеолога православного фашизма Сергея Медведева в прямом эфире, в котором он утверждал, что все европейские лидеры, поддерживающие Украину и враждебно настроенные по отношению к России, являются "педерастами". То, что и это служит любому мало-мальски знающему историю человеку внятной аналогией с нацистской Германией тридцатых годов, Медведева особенно не волнует, поскольку в гомофобском российском обществе такие высказывания имеют неизменную поддержку.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Что касается Трампа, то на российском государственном телевидении рассказывалось о его промахах, что в последнее время русские делали крайне редко, ведь Трамп был "хорошим". Но после его переговоров с Зеленским и заключенного договора с Украиной, а также высказываний Трампа о санкциях против России пропагандисты позволили себе маленькие "вольности".
А именно, они поиронизировали над тем, как в официальных аккаунтах Белого дома в социальных сетях было опубликовано созданное с помощью искусственного интеллекта изображение Трампа в образе героя "Звездных войн", выступающего таким образом против "злых демократов". Вот только Трамп на фоне флага и герба США изображен с красным мечом, а во вселенной "Звездных войн" такими мечами пользовались только антигерои -ситхи.
Также упоминалось, что Трамп возмутил и оскорбил всех католиков, так как создал с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстает в образе Папы Римского.
При этом, в отличие от откровенных издевательств над бывшим президентом США Джо Байденом, неловкости Трампа упоминались, но не высмеивались. Похоже, что пока россияне к открытому противостоянию с Трампом не готовы.
Трамп и "минеральное" соглашение
30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых Украины, которое администрация Трампа назвала новой поддержкой США Украине после окончания военной помощи. В соглашении говорится, что дальнейшая военная помощь США Украине будет рассматриваться как часть инвестиций США в совместный инвестиционный фонд реконструкции, который будет использоваться для вливания средств в добычу природных ресурсов Украины.
Договор предоставляет США преференциальное право на добычу полезных ископаемых в Украине и определяет, что Киев будет иметь право на окончательное решение в вопросе том, что и где добывать. Украина также сохраняет право собственности на недра.
Министр финансов США Скотт Бессант заявил: "Это соглашение ясно сигнализирует России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе", - добавив, что " ни одному государству или лицу, финансировавшему российскую военную машину, не будет позволено извлекать выгоду из восстановления Украины".
Понятно, что для русских заключение такого договора между США и Украиной неприятно, именно поэтому пропагандисты не особо о нем говорили, заявив, что никакие детали пока не известны. Отдельные идеологи, впрочем, отметили, что договор очевидно направлен против России. На самом деле Москва находится в весьма щекотливой ситуации, поскольку не может позволить себе проявить откровенную враждебность к США и Трампу, но в то же время договор страну-агрессора не радует. Поэтому пропагандисты идут привычным путем - снижают значимость неприятных событий, предпочитая не распространяться о них.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В то же время Путин уже успел высказаться о том, что договор США и Украины о редких минералах не вызывает опасений и у России "безусловно, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем у Украины". Он также добавил, что Россия "готова привлекать иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ".
При этом бывший советник Кремля Сергей Марков отметил в беседе с новостным агентством Reuters, что, по его мнению, соглашение между Вашингтоном и Киевом осложнит достижение Россией целей в Украине путем мирных переговоров, поскольку Трамп создал механизм для оправдания новых расходов на войну. "США начинают считать себя своего рода совладелицей Украины", - выразил мнение Марков.
Советник президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях тем временем был категоричен: "Москва проиграла: попытка Путина предложить США долю в минеральных богатствах оккупированного Донбасса провалилась Мы укрепляем альянсы, обеспечиваем ресурсы для продолжения своего сопротивления и заставляем мир считать Украину равноценным игроком".
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что Трамп "доломал" режим Киева, заставив его минералами заплатить за помощь США. "Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны" - написал Медведев на своей странице в соцсетях, комментируя заключение сделки.
Надо сказать, что в отличие от русских, которые никак не хотят и не могут публично признать очевидного, все опрошенные международными СМИ эксперты считают, что подписанный США и Украиной договор однозначно в интересах Украины и хотя соглашение само по себе не способно положить конец войне, все же это маленькая победа над русскими.
"Это плохой день для российского президента Владимира Путина. Соглашение - это плюс для американской экономики и политики национальной безопасности. Во-первых, для Соединенных Штатов важно иметь друзей, которые поставляют критически важные минералы. Ведь США не могут зависеть в этом вопросе от таких противников, как Китай или Россия. Так что это плюс. Это также положительно для Украины, и не только потому, что теперь она имеет инвестора, который четко настроен работать над этим направлением развития украинской экономики. Важнее то, что это соглашение дает Трампу - в понятных ему понятиях - реальную заинтересованность в долгосрочном выживании Украины как безопасного, экономически жизнеспособного государства", - пишет директор Евразийского центра Atlantic Council и бывший посол США в Украине Джон Хербст.
При этом влиятельный портал Politico ссылается на слова бывшего главы МИД США и ветерана трех республиканских администраций Ричарда Хааса о том, что соглашение является позитивным шагом в улучшении напряженных отношений между США и Украиной, однако не изменит правил игры в мирных переговорах. " Мы не должны переоценивать это. Это не будет заменой долгосрочной военной и разведывательной поддержки США для Украины. Единственный большой вопрос заключается в том, приведет ли это соглашение к чему-то большему между США и Украиной", - отметил Хаас.
Следует напомнить, что вопреки первоначальному желанию Зеленского договор не содержит ссылки на гарантии безопасности США для Украины.
Ложное перемирие
Путин в очередной раз цинично и лицемерно попытался представить себя голубем мира, призвав к трехдневному перемирию с 8 по 10 мая, когда состоится празднование Дня Победы в России. Зеленский уже отверг это предложение, назвав его "театральной постановкой, которая не кажется серьезной и призвана создать ощущение комфорта и безопасности для участников празднования Дня Победы в России".
С таким мнением согласна и исследователь института Carnegie Endowment for International Peace Дара Массикот, которая написала в соцсети Х: "Кремль хочет перемирия на эти дни, так как не способен должным образом защитить воздушное пространство от украинских дронов, а русские хотят, чтобы ничто не помешало проведению парада в честь 80-летия Дня Победы. Перемирие для них могло быть умным шагом во время переговоров или даже раньше, но они выбирают циничные ходы, такие как этот".
Тем временем Зеленский предложил Путину 30-дневное перемирие, которое Кремль пока отвергает. Эту позицию емко охарактеризовал пропагандист Владимир Соловьев: "Зачем нам прекращение огня? Мы должны не прекращать огонь, а защищать свои интересы национальной безопасности".
Пропагандисты лицемерно заявили, что вообще-то перемирие может быть заключено, но только после устранения причин "конфликта" в Украине, как "кремлины" называют полномасштабное вторжение. Фактически это означает, что перемирие возможно только после капитуляции Украины и создания марионеточного правительства. Это свидетельство того, что Москва вовсе не хочет мира, в результате которого Украина продолжит существовать как суверенное государство. Ведь независимая и демократическая Украина полностью неприемлема для России с ее имперскими амбициями.
Государственное телевидение России в эти дни продемонстрировало документальный фильм кремлевского пропагандиста Павла Зарубина о Путине, в котором диктатор утверждает, что у России достаточно человеческих ресурсов и техники, чтобы довести войну в Украине до ее "логического завершения с результатом, необходимым России".
"Заявления Путина свидетельствуют о том, что Россия продолжает считать, будто может достичь первоначальных целей полномасштабного вторжения в Украину, включая демилитаризацию Украины, введение пророссийского правительства в Украине, принуждение Украины отказаться от усилий по присоединению к НАТО и другим блокам безопасности, а также вынудить ее к большимтерриториальным уступкам в отношении России, в том числе на территориях Украины, которые Россия пока не оккупировала. Эти требования означают полную капитуляцию Украины. Россия, скорее всего, продолжит усилия по достижению этих целей военными и дипломатическими средствами, поскольку российские официальные лица продолжают попытки использования достижений на поле боя для укрепления своих переговорных позиций", - сообщает Американский институт изучения войны (ISW).
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