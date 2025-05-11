Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на необходимости прекращения огня как условия начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Это его первая реакция на ночное заявление Владимира Путина, который по сути отверг требования западных стран о 30-дневном перемирии с понедельника, но предложил на следующей неделе провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле.
«Это хороший знак, что россияне наконец задумались о завершении войны, — написал Зеленский в своих соцсетях. — Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном завершении любой войны — это прекращение огня».
«Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ждем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, продолжительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — добавил Зеленский.
Таким образом президент Украины по сути повторил свое предыдущее требование сначала установить перемирие, а уже затем проводить мирные переговоры. Из его слов по-прежнему неясно, готов ли Киев отправить свою делегацию в Стамбул в том случае, если Россия продолжит боевые действия.
В субботу лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев и заявили, что с 12 мая Россия должна прекратить огонь, чтобы обеспечить мирный процесс. Они пригрозили ввести против России новые санкции, если это предложение не будет принято, и сообщили, что с такой позицией согласен президент США Дональд Трамп.
В ответ Путин сделал ночное заявление, в котором обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о перемирии, по сути отвергнув требование о 30-дневном перемирии. Вместо этого он предложил начать прямые мирные переговоры в Стамбуле уже 15 мая.
Европейские союзники Украины пока не делали формальных заявлений об инициативах Путина, хотя президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложение «первым шагом, но недостаточным». «Безусловное прекращение огня не предваряется переговорами, — сказал он журналистам в польском Пшемысле на пути из Киева домой. — Путин ищет выход, но хочет выиграть время».
Президент США Дональд Трамп также прямо не комментировал инициативу Путина, но назвал события субботы «потенциально великим днем» для России и Украины.
«Подумайте, сколько сотен тысяч жизней будет спасено после того как эта нескончаемая „кровавая баня", будем надеяться, подойдет к концу. Это будет новый мир, куда лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы добиться этого», — написал он.
Впрочем, из поста американского президента в соцсети Truth Social нельзя сделать однозначный вывод о том, что именно его обнадежило: коллективное требование союзников Украины о 30-дневном перемирии или предложение Владимира Путина Киеву вернуться к прямым переговорам на фоне отказа прекратить огонь.
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Анализ: осторожный и дипломатичный ответ Зеленского
Как отмечает корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер, ответ Зеленского на ночное предложение Владимира Путина был осторожным и дипломатичным.
Можно было ожидать, что украинский лидер подвергнет резкой критике своего московского оппонента за его отказ согласиться на 30-дневное прекращение огня, которого требовал как Киев, так и его западные союзники.
Но вместо этого в своем посте в сети Х Зеленский назвал его «хорошим знаком, что россияне наконец задумались о завершении войны».
По словам нашего корреспондента, трудно сказать, действительно ли это соответствует действительности, поскольку в данном случае речь идет главным образом о внешнем эффекте, а не о сути происходящего.
Ни Путин, ни Зеленский не хотят выглядеть в глазах Дональда Трампа препятствием к миру, заключает Гарднер.
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