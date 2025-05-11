В ответ Путин сделал ночное заявление, в котором обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о перемирии, по сути отвергнув требование о 30-дневном перемирии. Вместо этого он предложил начать прямые мирные переговоры в Стамбуле уже 15 мая.

Европейские союзники Украины пока не делали формальных заявлений об инициативах Путина, хотя президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложение «первым шагом, но недостаточным». «Безусловное прекращение огня не предваряется переговорами, — сказал он журналистам в польском Пшемысле на пути из Киева домой. — Путин ищет выход, но хочет выиграть время».

Президент США Дональд Трамп также прямо не комментировал инициативу Путина, но назвал события субботы «потенциально великим днем» для России и Украины.

«Подумайте, сколько сотен тысяч жизней будет спасено после того как эта нескончаемая „кровавая баня", будем надеяться, подойдет к концу. Это будет новый мир, куда лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы добиться этого», — написал он.

Впрочем, из поста американского президента в соцсети Truth Social нельзя сделать однозначный вывод о том, что именно его обнадежило: коллективное требование союзников Украины о 30-дневном перемирии или предложение Владимира Путина Киеву вернуться к прямым переговорам на фоне отказа прекратить огонь.