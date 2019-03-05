Фоторадары в действии - количество ДТП рядом с ними уменьшилось на 79%

В прошлом году количество ДТП в этих местах сократилось на 18%, тяжелых ДТП - на 27%, пострадавших в ДТП - на 36%.

CSDD напоминает, что правительство вскоре решит вопрос о дальнейшей установке стационарных фоторадаров на латвийских дорогах.

Недавно CSDD в тестовом режиме начала пилотный проект контроля за средней скоростью движения. Тестирование системы продолжится до 1 апреля.

Эксперты предлагают в ближайшие годы установить на латвийских дорогах еще 50 фоторадаров и измерительных устройств и 50 муляжей фоторадаров.