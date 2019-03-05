Вт, 5.03.2019
Героин умеет ждать. То есть, можно завязать на год, на десять... Но когда-то придёт момент, когда ты снова возьмешь в руки шприц. Наркоман, который употребляет 20 лет

Фоторадары в действии - количество ДТП рядом с ними уменьшилось на 79%

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дорожный знак "В Латвии действуют фоторадары"

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В 2018 году число погибших в ДТП людей в местах действия стационарных фоторадаров уменьшилось на 79%, свидетельствует информация Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В прошлом году количество ДТП в этих местах сократилось на 18%, тяжелых ДТП - на 27%, пострадавших в ДТП - на 36%.

CSDD напоминает, что правительство вскоре решит вопрос о дальнейшей установке стационарных фоторадаров на латвийских дорогах.

Недавно CSDD в тестовом режиме начала пилотный проект контроля за средней скоростью движения. Тестирование системы продолжится до 1 апреля.

Эксперты предлагают в ближайшие годы установить на латвийских дорогах еще 50 фоторадаров и измерительных устройств и 50 муляжей фоторадаров.

Сейчас на латвийских дорогах действуют 100 стационарных и 12 переносных фоторадаров.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ