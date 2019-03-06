Ср, 6.03.2019
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Фантастика! Фото невест до и после нанесения макияжа потрясли Сеть
День и ночь

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ФОТО: скриншот instagram.com/arber_bytyqi_mua

Профессиональный визажист Арбер Бытыки (Arber Bytyqi) из города Призрена в Косово разместил в Instagram фотографии своих клиенток-невест до и после нанесения свадебного макияжа. Фантастическая трансформация девушек просто потрясла пользователей Сети, пишет Bored Panda.

По словам известного бьюти-художника, ежегодно он обслуживает около ста невест. Некоторые из них предпочитают естественный макияж, лишь подчеркивающий их натуральную красоту, в то время как другие хотят выглядеть в столь важный день в своей жизни сногсшибательно и выбирают более кардинальное преображение.

Как сообщает издание The Mirror, Арбер всегда сначала изучает наряд невесты и аксессуары. Затем анализирует черты ее лица.

"Макияж - это как ювелирное украшение для лица. Играйте с цветами и формами. Не бойтесь изменить себя. В конце дня вы сможете все это просто смыть",

- говорит он.

Смотрите фото фантастических преображений!

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Makeup transformation of the day #MAKEUPbySTUDIOArber

A post shared by Arber Bytyqi (@arber_bytyqi_mua) on

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Makeup transformation of the day #MAKEUPbySTUDIOArber

A post shared by Arber Bytyqi (@arber_bytyqi_mua) on

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