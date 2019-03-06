Фантастика! Фото невест до и после нанесения макияжа потрясли Сеть

По словам известного бьюти-художника, ежегодно он обслуживает около ста невест. Некоторые из них предпочитают естественный макияж, лишь подчеркивающий их натуральную красоту, в то время как другие хотят выглядеть в столь важный день в своей жизни сногсшибательно и выбирают более кардинальное преображение.