Из-за налоговой реформы Рижская дума потеряла несколько миллионов

План бюджета на текущий год сегодня рассматривал бюджетный комитет думы. В целом все департаменты запросили дополнительно 147,5 млн евро, но финансовый департамент поддержал запросы на сумму 102,7 млн евро.

Дефицит в размере 110 млн евро составляет примерно 11% бюджета. В то же время у самоуправления есть и резервные средства на сумму 114 млн евро, сообщила Тикнусе.

В прошлом году дефицит столичного бюджета был запланирован в размере 99,4 млн евро, но в реальности оказался значительно меньше - 35,2 млн евро. После последних поправок к бюджету в ноябре прошлого года расходы самоуправления впервые превысили миллиард и составили 1,023 млрд евро, доходы - 923,7 млн евро.

Оценивая бюджет этого года, Тикнусе отметила, что существенно доходы снизились из-за реформы подоходного налога с населения (ПНН).

"Из-за налоговой реформы мы потеряли несколько миллионов. Государство в этом году должно было компенсировать Риге 40 млн евро, а выделило всего 14 млн", - пояснила руководитель департамента.

В последние годы именно поступления ПНН снижались быстрее всего. Если в 2017 году они составляли 10%, то в прошлом году с введением реформы уменьшились до 2,4%, а в этом году уже до 1,5%.