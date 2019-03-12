Трамп попросил полмиллиарда долларов на борьбу со "зловредным влиянием России"

Администрация Дональда Трампа опубликовала проект бюджета на 2020 год. Название документа гласит "Бюджет для лучшей Америки" и предусматривает доходы в размере 3,64 триллиона долларов, а расходы на 4,74 триллиона, сообщает портал "Медуза".
Среди запрошенных денег есть отдельно запрошенные 500 миллионов долларов на "противодействие зловредному влиянию России".
Эти средства предполагается направить в Европу и Азию на усиление общей безопасности и защиту территориальной неприкосновенности союзников США, а также на поддержку их отказа от военной техники России и снижения зависимости от энергетики из РФ.
В этом же запросе Трамп заявил о необходимости сосредоточиться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем.
Американские СМИ уже писали, что этот бюджетный запрос, скорее всего, не получит одобрение в Конгрессе США.