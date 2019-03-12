Вт, 12.03.2019
Я не говорю, что Ушаков в чем-то виноват, но снятие его с должности держателя долей капитала Rīgas satiksme снизило бы риски репутации. Анрийс Матисс, бывший временный глава Rīgas satiksme

Трамп попросил полмиллиарда долларов на борьбу со "зловредным влиянием России"

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Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Администрация Дональда Трампа опубликовала проект бюджета на 2020 год. Название документа гласит "Бюджет для лучшей Америки" и предусматривает доходы в размере 3,64 триллиона долларов, а расходы на 4,74 триллиона, сообщает портал "Медуза".

Среди запрошенных денег есть отдельно запрошенные 500 миллионов долларов на "противодействие зловредному влиянию России".

Эти средства предполагается направить в Европу и Азию на усиление общей безопасности и защиту территориальной неприкосновенности союзников США, а также на поддержку их отказа от военной техники России и снижения зависимости от энергетики из РФ. 

В этом же запросе Трамп заявил о необходимости сосредоточиться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем.

Американские СМИ уже писали, что этот бюджетный запрос, скорее всего, не получит одобрение в Конгрессе США.

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