Трамп попросил полмиллиарда долларов на борьбу со "зловредным влиянием России"

Среди запрошенных денег есть отдельно запрошенные 500 миллионов долларов на "противодействие зловредному влиянию России".

Эти средства предполагается направить в Европу и Азию на усиление общей безопасности и защиту территориальной неприкосновенности союзников США, а также на поддержку их отказа от военной техники России и снижения зависимости от энергетики из РФ.

В этом же запросе Трамп заявил о необходимости сосредоточиться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем.