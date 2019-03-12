Может ли женщина подхватить половую инфекцию в бассейне?

Инфекции могут проникнуть во влагалище не только извне, но и под влиянием изменений в самом организме. Наиболее известными сексуально-трансмиссивными (передающимися половым путем) заболеваниями являются трихомоноз, хламидиоз, сифилис и гонорея. Самые распространенные инфекции, которые развиваются в результате изменений микрофлоры влагалища - это бактериальный вагиноз, аэробный вагинит и вагинальный кандидоз, или молочница.

Обычно женщины сразу чувствуют, если что-то не так, если есть дискомфорт и появились сильные выделения.

В этих случаях гинеколог советует не заниматься самолечением, потому что причиной дискомфорта может быть не только молочница, но и другие инфекции, требующие лечения с применением рецептурных медикаментов.

Задача гинеколога - понять, являются ли выделения нормальными, и если нет, то выяснить, что их вызвало и как лечить. Однако чаще всего до обращения к врачу проходит время, пока женщина пытается получить ответы на свои вопросы в разговорах с подругами или в Интернете. Для того, чтобы дать женщинам достоверную информацию, доктор медицинских наук, гинеколог Яна Жоджика отвечает на вопросы портала tikaisievietem.lv о вагинальных инфекциях.

"Добрый день! Мне 25 лет. Я регулярно хожу плавать и после бассейна посещаю баню. Я читала в Интернете, что у женщин, посещающих бассейн, есть риск подхватить разные гинекологические заболевания. Это правда? Можно ли инфицироваться через воду или посещая баню?"