Может ли женщина подхватить половую инфекцию в бассейне?
Микрофлора влагалища очень изменчива. На нее оказывают влияние различные факторы: гормональные колебания, фазы менструального цикла, количество и качество половой жизни, гигиенические привычки, а также стресс. Под их влиянием микрофлора может потерять свой естественный баланс, что увеличивает риск мочеполовой инфекции. А так ли безопасно посещать бассейн? В этом случае мы тоже рискуем подхватить инфекцию?
Инфекции могут проникнуть во влагалище не только извне, но и под влиянием изменений в самом организме. Наиболее известными сексуально-трансмиссивными (передающимися половым путем) заболеваниями являются трихомоноз, хламидиоз, сифилис и гонорея. Самые распространенные инфекции, которые развиваются в результате изменений микрофлоры влагалища - это бактериальный вагиноз, аэробный вагинит и вагинальный кандидоз, или молочница.
Обычно женщины сразу чувствуют, если что-то не так, если есть дискомфорт и появились сильные выделения.
В этих случаях гинеколог советует не заниматься самолечением, потому что причиной дискомфорта может быть не только молочница, но и другие инфекции, требующие лечения с применением рецептурных медикаментов.
Задача гинеколога - понять, являются ли выделения нормальными, и если нет, то выяснить, что их вызвало и как лечить. Однако чаще всего до обращения к врачу проходит время, пока женщина пытается получить ответы на свои вопросы в разговорах с подругами или в Интернете. Для того, чтобы дать женщинам достоверную информацию, доктор медицинских наук, гинеколог Яна Жоджика отвечает на вопросы портала tikaisievietem.lv о вагинальных инфекциях.
"Добрый день! Мне 25 лет. Я регулярно хожу плавать и после бассейна посещаю баню. Я читала в Интернете, что у женщин, посещающих бассейн, есть риск подхватить разные гинекологические заболевания. Это правда? Можно ли инфицироваться через воду или посещая баню?"
Ответ гинеколога: "В хлорированной воде бассейна бактерии погибают, поэтому мы не можем подхватить чужие инфекции. Но хлор изменяет естественный pH, в результате чего может снизиться количество молочнокислых бактерий и размножатся "плохие" бактерии. Если среда влагалища больше не кислая, могут возникнуть различные воспаления".