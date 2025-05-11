Звезда "Советских джинсов": "Моя самая большая амбиция - делать так, чтобы мама мною гордилась"

Отмечая День матери, латвийский актер и звезда сериала "Советские джинсы" Карлис Арнолдс Авотс в разговоре с журналом Una поделился чувствами и рассказал о своей безусловной любви к маме.
"У меня самая чудесная мама в мире", - сказал Карлис.
"Она учитель и любит всех детей одинаково. Когда я был маленький, я ее к ним ревновал. Теперь я этому рад, потому что эта особенность оставила большой отпечаток на моем понимании любви", - рассказал актер.
Карлис Арнолдс считает, что он - не самый лучший сын в мире, однако он очень много думает о своей маме.
"Моя самая большая амбиция в жизни - делать так, чтобы мама мною гордилась". Это немножко уже удалось, мама бы сказала, что не немножко, а полностью. Думаю, именно это моя амбиция, которая будет сопровождать меня всю мою длинную, короткую, богатую или бедную жизнь", - поделился чувствами актер.
Он рассказал, что никогда не чувствовал недостатка ни в материальных, ни в духовных вещах. "Надо сказать маме спасибо за все, потому что у меня всего хватало и тогда, когда денег было столько, сколько было. Мама всегда умела рассказать о вещах так, как будто у нас всего много.
Я всегда чувствовал себя любимым", - рассказал Карлис.
Как известно, в начале этого года на Берлинском международном кинофестивале, или Берлинале, состоялось вручение наград молодым талантам сцены в номинации Shooting Stars. В этом году среди награжденных актеров также был Карлис Арнолдс Авотс.
Также сообщается, что актер сыграет главную роль в новом проекте Kill Jackie вместе с голливудской звездой Кэтрин Зета-Джонс.
Подробнее читайте в номере журнала Una от 23 апреля!
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