Умерла актриса Нина Гребешкова, вдова Леонида Гайдая

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В кино начала сниматься еще во время учебы во ВГИКе. Дебютной для нее стала эпизодическая роль в фильме "Смелые люди" режиссера Константина Юдина, который вышел в прокат в 1950 году.

В 1953 году она вышла замуж за режиссера Леонида Гайдая. В браке они прожили более 40 лет. Супруги вместе работали над многими фильмами, в которых Гребешкова исполняла роли второго плана. Известность ей принесла роль врача в комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966). С тех пор Гребешкова была задействована почти во всех фильмах Гайдая.

Всего в биографии актрисы около 130 картин. Среди наиболее популярных - "Бриллиантовая рука" (1968), "Не может быть!" (1975), "Спортлото-82" (1982), "12 стульев" (1971).

Прощание с актрисой состоится 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве, где она будет похоронена рядом с мужем.