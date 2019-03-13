Ким Кардашян честно показала, как выглядит ее пораженное болезнью лицо
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян продемонстрировала подписчикам в Сети свое лицо со следами псориаза. Откровенное видео супруга Канье Уэста опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта накануне, 12 марта.
В ролике 38-летняя теледива показала вблизи свои щеки, покрытые красными пятнами, отметив в подписи, что это псориаз.
Как известно, болезнь, которая досталась ей по наследству от матери, проявилась у Кардашян в 30 лет - сначала на теле, а потом и на лице. В декабре прошлого года знаменитость призналась в том, что состояние ее кожи ухудшилось.
"Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что моя кожа никогда раньше не была в таком состоянии. У меня уже не получается прятать болезнь",
- пожаловалась она тогда и попросила совета у поклонников.
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