Ср, 13.03.2019
Если вы получили письмо от СГД - его необходимо воспринимать всерьёз, а не отложить в дальний ящик со словами "ай, мне из СГД что-то написали". Поверьте, это только первый этап, следующий будет в более строгой форме. Иева Яунземе, гендиректор СГД

Ким Кардашян честно показала, как выглядит ее пораженное болезнью лицо
Совсем не идеальна!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ким Кардашян

ФОТО: Jordan Strauss/AP/Scanpix

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян продемонстрировала подписчикам в Сети свое лицо со следами псориаза. Откровенное видео супруга Канье Уэста опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта накануне, 12 марта.

В ролике 38-летняя теледива показала вблизи свои щеки, покрытые красными пятнами, отметив в подписи, что это псориаз.

Как известно, болезнь, которая досталась ей по наследству от матери, проявилась у Кардашян в 30 лет - сначала на теле, а потом и на лице. В декабре прошлого года знаменитость призналась в том, что состояние ее кожи ухудшилось.

"Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что моя кожа никогда раньше не была в таком состоянии. У меня уже не получается прятать болезнь",

- пожаловалась она тогда и попросила совета у поклонников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Psoriasis is the shits 😂, it’s just herbal ointment”

A post shared by Kim Kardashian Snapchat 🍑 (@kimkardashiansnap) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psoriasis ♥️

A post shared by Kim Kardashian Snapchat 🍑 (@kimkardashiansnap) on

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Сексуальные наряды Ким Кардашян

Читать также

Актуально

НАВЕРХ