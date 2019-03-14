Девушку пригрозили высадить из самолёта из-за "неподобающей" одежды

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY — Emily O'Connor (@emroseoconnor) March 12, 2019

Эмили О’Коннор 2 марта на самолёте авиакомпании Thomas Cook Airlines собиралась из британского Бирмингема отправиться на испанские Канарские острова, однако обслуживающий персонал самолёта сообщил ей, что на ней "неподобающая" одежда.

На молодой девушке был короткий топ и брюки с завышенной талией.

В социальной сети Twitter девушка рассказала, что её попросили "прикрыться", иначе её высадят. Ситуация разрешилась только после того, как двоюродная сестра девушки одолжила ей свой жакет.

Пост девушки в социальной сети получил такой резонанс, что в итоге авиакомпания Thomas Cook Airlines распространила официальное заявление, в котором извинилась перед девушкой за предоставленные неудобства.