Пн, 18.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Суд дал мужчине месяц тюрьмы за кражу порнографических журналов из Narvesen

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Полка с журналами в Narvesen

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Суд Земгальского района в Екабпилсе приговорил к одному месяцу заключения мужчину, который в магазине Narvesen украл 6 журналов, большинство которых имели порнографический характер.

Ровно год назад вор вошел в магазин и взял с полки 6 журналов (среди них “Žirafe” и “Erotic Film")  на общую сумму в 23,85 евро, после чего покинул его не заплатив, сообщает передача Degpunktā.

В свою очередь суд Видземского предместья Риги уже за другое преступление приговорил его на 2 года, таким образом месяц тюрьму за украденные журналы будет причислен к этому сроку.

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