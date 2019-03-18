Суд дал мужчине месяц тюрьмы за кражу порнографических журналов из Narvesen

Суд Земгальского района в Екабпилсе приговорил к одному месяцу заключения мужчину, который в магазине Narvesen украл 6 журналов, большинство которых имели порнографический характер.
Ровно год назад вор вошел в магазин и взял с полки 6 журналов (среди них “Žirafe” и “Erotic Film") на общую сумму в 23,85 евро, после чего покинул его не заплатив, сообщает передача Degpunktā.
В свою очередь суд Видземского предместья Риги уже за другое преступление приговорил его на 2 года, таким образом месяц тюрьму за украденные журналы будет причислен к этому сроку.