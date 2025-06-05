Видео Автомобиль сбил человека в Риге и не остановился

На то, что автомобиль Volvo только что попал в аварию, указывает большая вмятина на лобовом стекле. Транспортное средство сбило мужчину, который от удара получил травму. Пострадавшего с ушибом головы забрала машина медиков, он доставлен в больницу в стабильном состоянии.

Мужчина, вероятно, только начал переходить дорогу по "зебре", когда его сбила машина. Водитель Volvo не остановился после столкновения. Его задержал очевидец.

Местные жители заявили журналистам, что давно ждут изменений в дорожной инфраструктуре.

"Нужен светофор, эта улица не подходит для такого движения, какое есть сейчас - грузовых машин. Здесь было несколько случаев, сбивали велосипедистов, пешеходов... Обещали, что светофор будет", - сказала одна женщина.

Мужчина, живущий рядом с пешеходным переходом, сообщил: "Я написал на электронную почту в Рижский департамент развития, они ответили, что перестроят весь перекресток. Это было в прошлом году".

Видео: Сюжет программы Degpunktā