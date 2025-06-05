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Видео Масштабное ДТП под Елгавой: трое водителей попали в больницу

Автоавария.

Утром в среду, 4 июня, на дороге Елгава - Далбе в Ценской волости столкнулись три автомобиля, все водители были доставлены в больницу, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

Авария произошла из-за того, что один из водителей не заметил, что едущий впереди автомобиль тормозит или уже остановился, и не успел вовремя среагировать.

Судя по повреждениям автомобилей, сценарий аварии был довольно простым. Водитель фургона врезался сзади в BMW и толкнул его на Volvo.

Скорость авто, вероятно, была достаточно высокой. Не исключено, что водитель фургона даже не пытался тормозить.

В результате столкновения все три автомобиля получили значительные повреждения - ни одна из машин, похоже, не подлежит восстановлению.

"Медики Службы неотложной медицинской помощи оказали помощь трем пострадавшим, двое из которых в удовлетворительном состоянии и один в состоянии средней тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - проинформировала представитель NMPD Лаура Берзиня.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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