Видео Масштабное ДТП под Елгавой: трое водителей попали в больницу

Авария произошла из-за того, что один из водителей не заметил, что едущий впереди автомобиль тормозит или уже остановился, и не успел вовремя среагировать.

Судя по повреждениям автомобилей, сценарий аварии был довольно простым. Водитель фургона врезался сзади в BMW и толкнул его на Volvo.

Скорость авто, вероятно, была достаточно высокой. Не исключено, что водитель фургона даже не пытался тормозить.

В результате столкновения все три автомобиля получили значительные повреждения - ни одна из машин, похоже, не подлежит восстановлению.

"Медики Службы неотложной медицинской помощи оказали помощь трем пострадавшим, двое из которых в удовлетворительном состоянии и один в состоянии средней тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - проинформировала представитель NMPD Лаура Берзиня.

Видео: Сюжет программы Degpunktā