Пн, 18.03.2019
С Brexit как с гостем на вечеринке, который отливает посереди комнаты из-за того, что никто с ним не разговаривает, а потом жалуется на дурной запах. Мэтт Эбботт, популярный в Великобритании кабаретист

Фото аварии: Пьяный гнал на скорости 140 км/ч и пять раз перевернулся через крышу

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В воскресенье, 17 марта, около пяти часов вечера в эстонском Вильяндимаа, деревня Лалси, произошла авария, в ходе которой пострадали двое мужчин, передает Rus.Postimees.

Авария случилась, когда автомобиль Peugeot, ехавший в сторону Колга-Яани, вылетел с дороги через полосу встречного движения, несколько раз перевернулся через крышу и затем приземлился на колеса на обочине дороги.

Автомобиль перевернулся через крышу четыре-пять раз, спидометр машины завис на скорости 140 км/ч.

В автомобиле был пассажир. Отметивший в этот день свой сороковой день рождения мужчина вылетел из машины и приземлился в 20 метрах от автомобиля.

Как сообщила полиция, 35-летний мужчина за рулем Peugeot находился в уголовно наказуемой степени опьянения.

Обоих мужчин доставили в Клинику Тартуского университета.

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