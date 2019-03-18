Фото аварии: Пьяный гнал на скорости 140 км/ч и пять раз перевернулся через крышу

В воскресенье, 17 марта, около пяти часов вечера в эстонском Вильяндимаа, деревня Лалси, произошла авария, в ходе которой пострадали двое мужчин, передает Rus.Postimees.
Авария случилась, когда автомобиль Peugeot, ехавший в сторону Колга-Яани, вылетел с дороги через полосу встречного движения, несколько раз перевернулся через крышу и затем приземлился на колеса на обочине дороги.
Автомобиль перевернулся через крышу четыре-пять раз, спидометр машины завис на скорости 140 км/ч.
В автомобиле был пассажир. Отметивший в этот день свой сороковой день рождения мужчина вылетел из машины и приземлился в 20 метрах от автомобиля.
Как сообщила полиция, 35-летний мужчина за рулем Peugeot находился в уголовно наказуемой степени опьянения.
Обоих мужчин доставили в Клинику Тартуского университета.