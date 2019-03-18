Пуце ознакомился с аудитом Rīgas satiksme. Есть работа для правоохранительных органов

В анализе пришли к выводу, что в финансовой деятельности Rīgas satiksme есть серьезные проблемы, в свою очередь Нил Ушаков как держатель долей капитала не организовал надлежащий надзор за работой компании.

"Там есть очевидные указания фиктивного трудоустройства на предприятии, а те или иные решения о кредитах и развитии принимались, не соблюдая процедуру. Эти вопросы придется оценить KNAB", - прокомментировал министр Юрис Пуце.

Пока что у выводов ограниченный допуск. Они обобщаются в общий доклад, который на этой неделе планируется отправить Ушакову.

Для предоставления ответа у него будет неделя и, скорее всего, в конце марта министерство решит, есть ли основания инициировать отставку Ушакова, рассказали в передаче.

Тем временем Дирекция автотранспорта решила обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить подозрения о мошенничестве с билетами для инвалидов в микроавтобусах Риги. В свою очередь СГД попросят проверить, не было ли манипуляций в кассовых системах, а Госполицию попросят допросить причастных, передают "Новости" на TV3.