Пуце ознакомился с аудитом Rīgas satiksme. Есть работа для правоохранительных органов

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) закончило анализ аудита Rīgas satiksme. Оно призовет правоохранительные органы оценить, не было ли на предприятии фиктивного трудоустройства и других нарушений, сообщают "Новости" на телеканале TV3.
В анализе пришли к выводу, что в финансовой деятельности Rīgas satiksme есть серьезные проблемы, в свою очередь Нил Ушаков как держатель долей капитала не организовал надлежащий надзор за работой компании.
"Там есть очевидные указания фиктивного трудоустройства на предприятии, а те или иные решения о кредитах и развитии принимались, не соблюдая процедуру. Эти вопросы придется оценить KNAB", - прокомментировал министр Юрис Пуце.
Пока что у выводов ограниченный допуск. Они обобщаются в общий доклад, который на этой неделе планируется отправить Ушакову.
Для предоставления ответа у него будет неделя и, скорее всего, в конце марта министерство решит, есть ли основания инициировать отставку Ушакова, рассказали в передаче.
Тем временем Дирекция автотранспорта решила обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить подозрения о мошенничестве с билетами для инвалидов в микроавтобусах Риги. В свою очередь СГД попросят проверить, не было ли манипуляций в кассовых системах, а Госполицию попросят допросить причастных, передают "Новости" на TV3.
До выяснения обстоятельств дирекция призовет Совет по общественному транспорту прекратить выплату госдотаций Rīgas satiksme. На данный момент допускается вариант придержать дотации Рижской думе касательно людей с инвалидностью первой и второй группы, сказал председатель правления Дирекции Кристиан Годиньш.