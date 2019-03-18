Сколько самоуправлений переживут реформу, и распустят ли Рижскую думу?

Конечно, если мы констатируем в конце концов, что эти нарушения существенны, то придется решать, какие штрафные санкции применять.

Например, отставку Ушакова?

Это одна из форм ответственности по закону. В случае, если руководитель думы в своей работе не учел закон, и за этим последовали серьезные последствия для самоуправления, его можно отстранить.

Какими еще могут быть штрафные санкции?

Конечно, если мы констатируем повторные нарушения со стороны думы, тогда мы можем принять решение о роспуске думы.

Ранее журналистам, комментируя будущее законопроекта о роспуске РД, вы сказали, что ждете результатов, начатую VARAM оценку деятельности мэра Риги. Если в результате этой проверки выяснится, что Ушаков нарушил закон, будет ли принято решение об его увольнении, или в этом случае и дума будет распущена?

Мы еще не закончили проверку, поэтому не можем его [нарушение] зафиксировать.

Но проверку вы проводите именно по нарушению закона со стороны мэра или же со стороны всей думы?

Нет, со стороны всей думы. Необходимо понимать, что мы сосредоточили ресурсы. Мы не спрашиваем обо всех возможных действиях Рижской думы, мы на данный момент концентрируемся на вопросах, связанных с Rīgas satiksmе, так как решить эту ситуацию в интересах общественности, учитывая все факты коррупционных расследований и задержаний.

Наша цель проверить законность. Если законность не будет соблюдена, нам придется выяснить, кто несет ответственность за несоблюдение.

Если это действия председателя думы, закон предусматривает одну процедуру; если это ответственность всей думы, тогда это другая процедура.

Если ответственным окажется председатель думы, он будет отстранен? Что произойдет с другим членами думы? Они продолжают работать?

Да, конечно, результаты выборов никто не отменит. Это демократический институт, и мы находимся в демократической стране, где самоуправление избирается народом.

Что касается думы, то в законе есть очень специфическая формулировка. Роспуск возможен только после повторного нарушения.

Не может быть у министерства VARAM цель распустить думу. Наша цель достигнуть соблюдение закона со стороны самоуправления.

Если констатируем нарушение закона, даже если это первый или повторный раз, мы просто попросим муниципалитет предотвратить нарушения закона и будем активно отслеживать его дальнейшие действия. Мы будем регулярно запрашивать информацию по этому вопросу и будем контролировать ситуацию.

И тогда, конечно, также возникнет вопрос повтора. Я очень надеюсь, что наш тест приведет Рижскую думу к соблюдению закона хотя бы по этим вопросам.

Что будет с законопроектом о роспуске Рижской думы?

Когда мы закончим проверку, тогда я смогу принять решение о дальнейших действиях с этим законопроектом, который передан в Государственную канцелярию. Я также договорился об этом с премьер-министром.