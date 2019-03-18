Сколько самоуправлений переживут реформу, и распустят ли Рижскую думу?
В правительстве Кариньша на должности министра охраны среды и регионального развития работает экономист и юрист по образованию Юрис Пуце. От списка партии "Для развития Латвии" в 2014 году он баллотировался в Европарламент и на выборах в 12-й Сейм. В 13-й Сейм Пуце был избран от списка объединения партий "Для развития/За!".
Портал TVNET расспросил министра о бедах Rīgas satiksme, административно-территориальной реформе и Инчукалнских гудронных прудах.
[Интервью за 12 марта 2019 года]
На прошлой неделе в стенах здания Rīgas satiksme Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) начало знакомство с аудиторским отчетом предприятия. Каковы первые выводы?
Я только вчера вечером получил первую информацию со стороны экспертов. Я попросил их кратко описать общие выводы (они также готовят более детальный обзор в данном контексте).
Понятно, что результаты аудита отобразили серьезные проблемы на предприятии Rīgas satiksme. Там есть проблемы и хозяйственного характера, и финансового, и нарушения со стороны бывшего руководства. Эти вопросы мы будем решать юридически.
Можете назвать конкретные нарушения?
На данный момент нет. Этот документы с ограниченным доступом. Но в публичном пространстве достаточно информации. Могу только сказать, что она в значительной степени совпадает с тем, что упомянуто в докладе.
Данные аудита убедили [нас] в одном серьезном нарушении предыдущего руководства: длительный период Rīgas satiksme не представлял так называемый тарифный расчет, который, по правилам Кабинета министров (КМ), они должны были предоставить.
Какими будут ваши дальнейшие действия?
Это часть крупного процесса, над которым мы сейчас работаем. В соответствии с законом, наше министерство отвечает за проверку легальности деятельности самоуправления. И, конечно, в данной ситуации мы активно анализировали законность деятельности Рижской думы в отношении Rīgas satiksme.
Фактически на этой неделе мы получим запрашиваемые ответы от Рижской думы. И это только период юридического анализа.
По прогнозам должностных лиц моего министерства, примерно через три недели мы сможем достичь окончательной оценки. По завершению обзора будет подготовлен документ для принятия решения.
В любом случае, первоначальные анализы подтверждают, что нарушения закона были.
Какие, например?
Например, закон об управлении капитальными обществами и долями капитала публичного лица. Он оговаривает возможность для капитальных обществ с определенным оборотом создать совет по наблюдению за деятельностью. И в случаях, если он не создан, налагается обязательство держателям капитального общества выполнять функции совета.
Конкретно в случае Rīgas satiksme совет не был создан и не создан до сих пор.
Но держатель капитального общества ни в уставе не предусмотрел для себя функции совета, ни фактически выполнял в полном объеме эти функции. В своем ответе РД признает, что это нужно было делать и выполнять, но фактически это не выполнялось.
В свою очередь в той части, где это выполнялось, например, согласование закупок свыше определенных лимитов, нужно установить процедуру, как это согласование происходит.
Эта процедура в РД установлена, но представитель держателя долей капитала это не соблюдал в большинстве случаев. Свою же установленную процедуру. Это нарушения закона. По крайней мере, некоторых из них. Проверка еще продолжается.
Конечно, если мы констатируем в конце концов, что эти нарушения существенны, то придется решать, какие штрафные санкции применять.
Например, отставку Ушакова?
Это одна из форм ответственности по закону. В случае, если руководитель думы в своей работе не учел закон, и за этим последовали серьезные последствия для самоуправления, его можно отстранить.
Какими еще могут быть штрафные санкции?
Конечно, если мы констатируем повторные нарушения со стороны думы, тогда мы можем принять решение о роспуске думы.
Ранее журналистам, комментируя будущее законопроекта о роспуске РД, вы сказали, что ждете результатов, начатую VARAM оценку деятельности мэра Риги. Если в результате этой проверки выяснится, что Ушаков нарушил закон, будет ли принято решение об его увольнении, или в этом случае и дума будет распущена?
Мы еще не закончили проверку, поэтому не можем его [нарушение] зафиксировать.
Но проверку вы проводите именно по нарушению закона со стороны мэра или же со стороны всей думы?
Нет, со стороны всей думы. Необходимо понимать, что мы сосредоточили ресурсы. Мы не спрашиваем обо всех возможных действиях Рижской думы, мы на данный момент концентрируемся на вопросах, связанных с Rīgas satiksmе, так как решить эту ситуацию в интересах общественности, учитывая все факты коррупционных расследований и задержаний.
Наша цель проверить законность. Если законность не будет соблюдена, нам придется выяснить, кто несет ответственность за несоблюдение.
Если это действия председателя думы, закон предусматривает одну процедуру; если это ответственность всей думы, тогда это другая процедура.
Если ответственным окажется председатель думы, он будет отстранен? Что произойдет с другим членами думы? Они продолжают работать?
Да, конечно, результаты выборов никто не отменит. Это демократический институт, и мы находимся в демократической стране, где самоуправление избирается народом.
Что касается думы, то в законе есть очень специфическая формулировка. Роспуск возможен только после повторного нарушения.
Не может быть у министерства VARAM цель распустить думу. Наша цель достигнуть соблюдение закона со стороны самоуправления.
Если констатируем нарушение закона, даже если это первый или повторный раз, мы просто попросим муниципалитет предотвратить нарушения закона и будем активно отслеживать его дальнейшие действия. Мы будем регулярно запрашивать информацию по этому вопросу и будем контролировать ситуацию.
И тогда, конечно, также возникнет вопрос повтора. Я очень надеюсь, что наш тест приведет Рижскую думу к соблюдению закона хотя бы по этим вопросам.
Что будет с законопроектом о роспуске Рижской думы?
Когда мы закончим проверку, тогда я смогу принять решение о дальнейших действиях с этим законопроектом, который передан в Государственную канцелярию. Я также договорился об этом с премьер-министром.
В любом случае ясно: если мы решим инициировать роспуск думы, согласно этой проверке законности необходимо будет переработать аннотацию законопроекта, сопроводительные законы итд, так как там меняются обстоятельства.
Я не говорю, что вообще буду продвигать этот законопроект.
Весьма вероятно, что если проверка закончится тем, что мы не констатируем повторных нарушений со стороны думы, я просто отзову законопроект.
Об административно-территориальной реформе. Когда может вступить в силу новое деление муниципальных территорий?
Реформа самоуправлений закончится в июне 2021 года, когда будут выбраны самоуправления на новых территориях. Такова задача. Чтобы ее выполнить, у нас достаточно плотный график.
Фактически, главное решение по делению административных территорий должно быть готово к июню 2020 года, за год до выборов.
Насколько может уменьшиться количество самоуправлений?
На данный момент у меня нет точного ответа на этот вопрос. Мы активно работаем в министерстве в отношении этого процесса. Наш внутренний график таков, что в начале апреля проект критериев будет готов к публичной демонстрации и начнется обсуждение.
В настоящее время из 119 самоуправлений 57 не соответствуют требованиям действующего закона о создании муниципалитетов.
Поэтому минимальной программой следует исправить эту ситуацию. А это значит, что количество муниципалитетов уменьшится почти вдвое как минимум. Понятно, что количество муниципалитетов, по крайней мере, на мой взгляд, должно быть ориентировано на какие-то центры развития.
Нет ли у вас опасений, что эти центры развития не будут должным образом готовы к реформе? Под должной готовностью я имею в виду стабильный доход.
Это вопрос, который в министерстве также в настоящее время оценивают, предлагая реформу. Если бы мы использовали только аргумент экономической независимости, то в Латвии было бы очень мало самоуправлений. Но у муниципалитета есть еще одна важная функция: обеспечение демократии в обществе.
Хорошо, что об одной части услуг самоуправлений не решают в Риге. Здесь необходимо соблюдать равновесие, и должно быть достаточно разумное экономическое обоснование. Но в то же время необходимо быть ближе к жителям.
Важно смотреть, чтобы у территории было достаточное количество жителей, чтобы уплаченная сумма налогов была достаточной, чтобы как минимум базовые расходы это самоуправление могло покрыть из своих доходов, понимая, что расходы на развитие, в большей мере возьмет на себя государство, фонды Евросоюза или другие государственные ресурсы.
Ожидается, что представителям разных регионов будет сложно договориться об объединении своих муниципалитетов.
Подразумевается, что процесс будет поделен на три части. В начале апреля министерство подготовит и отдаст на согласование наше видение, какой должна быть оптимальная структура самоуправления.
Правительство подтвердит ее в мае и даст нам задачу обсудить этот проект со всеми самоуправлениями, которых это касается. Второй задачей будет обсуждение реформы с общественностью.
Дадим возможность жителям высказать свое мнение и организуем обширные консультации по всей территории Латвии.
Значит ли это, что жители смогут предоставить свои предложения по реформе?
Конечно, смогут. И самоуправления смогут, но это не значит, что все предложения мы будем учитывать. Мнения очень отличаются, даже в рамках одного муниципалитета. В конце концов решение будет принимать правительство.
Как проходит санация Инчукалнских гудронных прудов?
Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) заключила договор. Компания работает. Информация, которой я на данный момент владею, говорит, что они идут в соответствии с прогнозом. На самом деле, немного быстрее прогнозируемого объема.
Это очень тяжелый проект с большой историей, там есть множество проблем, связанных с недостаточным надзором со стороны VVD. Поэтому министерство уделило такое внимание этому проекту.
Я также общался с должностными лицами министерства, которые несут ответственность за этот проект, и они говорят, что будут спокойны, только когда будет опубликован последний отчет.
Важно понимать одну вещь: это место исторического загрязнения, оно выявлено, все выяснено. Но даже в момент, когда работы по санации будут завершены, пройдут еще несколько лет, в течение которых мы будем следить за ситуацией и тем, что там происходит. Мы не знаем, что еще может потом появиться из почвы.
В течение многих десятилетий было очень трудно предсказать химический состав загрязнения, которое имеет тенденцию возвращаться после очищения.
Это результат плохой советской экологической политики в Латвии. Но таких примеров гораздо больше.