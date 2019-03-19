Вт, 19.03.2019
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Латвия готова поддержать продление Brexit

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Brexit

ФОТО: Reuters/AFP/AP/EPA/Scanpix

 Кабинет министров сегодня на закрытой части заседания подтвердил позицию Латвии, предусматривающую готовность поддержать продление Brexit, если Великобритания этого попросит.

Министерство иностранных дел включило в повестку дня заседания правительства вопрос о национальной позиции Латвии к заседанию Евросовета, назначенному на 20 марта.

Предполагается, что лидеры стран ЕС примут решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на предстоящем на этой неделе в Брюсселе саммите.

Латвия готова поддержать это решение, в то же время требуется ясное обоснование британской стороны, зачем и по каким причинам нужна отсрочка.

В среду, 20 марта, позиция Латвии еще будет рассмотрена на закрытом заседании комиссии по делам Европы.

Согласно предыдущему плану, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. "Техническая" отсрочка может занять три месяца. С отсрочкой должны быть согласны все 27 оставшихся стран Евросоюза.

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