Латвия готова поддержать продление Brexit

Министерство иностранных дел включило в повестку дня заседания правительства вопрос о национальной позиции Латвии к заседанию Евросовета, назначенному на 20 марта.

Предполагается, что лидеры стран ЕС примут решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на предстоящем на этой неделе в Брюсселе саммите.

Латвия готова поддержать это решение, в то же время требуется ясное обоснование британской стороны, зачем и по каким причинам нужна отсрочка.

В среду, 20 марта, позиция Латвии еще будет рассмотрена на закрытом заседании комиссии по делам Европы.