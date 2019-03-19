Латвия готова поддержать продление Brexit

Кабинет министров сегодня на закрытой части заседания подтвердил позицию Латвии, предусматривающую готовность поддержать продление Brexit, если Великобритания этого попросит.
Министерство иностранных дел включило в повестку дня заседания правительства вопрос о национальной позиции Латвии к заседанию Евросовета, назначенному на 20 марта.
Предполагается, что лидеры стран ЕС примут решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на предстоящем на этой неделе в Брюсселе саммите.
Латвия готова поддержать это решение, в то же время требуется ясное обоснование британской стороны, зачем и по каким причинам нужна отсрочка.
В среду, 20 марта, позиция Латвии еще будет рассмотрена на закрытом заседании комиссии по делам Европы.
Согласно предыдущему плану, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. "Техническая" отсрочка может занять три месяца. С отсрочкой должны быть согласны все 27 оставшихся стран Евросоюза.