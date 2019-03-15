"По-английски" Британия явно не уходит. Уйдет ли вообще?

"Уйти, или остаться, - безусловно, очень трудное решение", - объясняет аудитории в программе ВВС Mock the Week сатирик Джеймс Алкастер. А его коллега Гарри Линекер уже успел предупредить: "Brexit может растянуться хоть на десять лет. Это, конечно, будет несправедливым, так как большинство за него голосовавших в течение этого времени вымрет".

Начавшийся, было, как трагикомедия, Brexit затем с каждым месяцем утрачивал трагическую составляющую. Где же, собственно, трагедия, если объявивший о выходе хоть и звучно топочет ножкой на порге, однако же уходить не уходит, и вообще неясно, уйдет ли. Ну не смешно ли?

И в голос хохочут уже по обе стороны Ла-Манша. Наряду с устоявшимися терминами "мягкого" и "жесткого" Brexit немецкий юморист Оливер Вельке предложил альтернативную - и уже сбывающуюся - версию Brexit "вялотекущего". А лондонский корреспондент newsweek.pl Магдалена Кунц сообщает, что "русские даже создали новый глагол - "брекзитовать" (хотя в русскоязычнных источниках он несколько короче - "брекзить" - Авт.)

И тут же разъясняет читателям, как это выглядит в действии:

"Василий Петрович выпил поллитра, перебил посуду, послал всех на***, назвал хозяйку жирной кур*ой, но не ушел, а сидит и брекзит(ует)...

Поляки тоже ехидно подкинули свой иммигрантский "кирпичик", - продолжает корреспондент, - и на вопрос, сколько нужно британцев, чтобы сменить лампочку, отвечают: ни единого! Британцы просто звонят электрику-поляку."

Не слишком стесняются в метафорах и вполне коренные британцы. Вот версия популярного на Островах кабаретиста Мэтта Эбботта:

"С Brexit как с гостем на вечеринке, который отливает посереди комнаты из-за того, что никто с ним не разговаривает, а потом жалуется на дурной запах".

Шутки шутками, но, желая выйти из ЕС на собственных условиях, и даже уговорив Брюссель их принять в залог нержавеющей дружбы в будущем, - британцы в известный момент банально попали в капкан собственного имперского наследия.

Речь о сухопутной границе входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландии и Ирландской республики.

Поскольку даже не Гибралтар, а именно эта граница - либо ее отсутствие - предмет главного раздора на сей день.

Еще столетие назад в Европе/Евразии было пять империй. Четыре - Германская, Османская, Российская и Австро-Венгерская - рухули в ходе Первой мировой войны. Судьбу их территорий и границ решали державы-победительницы - в том числе и еще вполне живая-здоровая Британская империя.

Впрочем, через пару десятков лет с помощью известного пакта Российская империя кое-как восстановилась - уже в "советском издании". А еще позже, когда империи окончательно перестали себя оправдывать - две последних, Британская и Советская, каждая в свой момент и по своим причинам, - заявили о добровольном самороспуске.