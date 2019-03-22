Пт, 22.03.2019
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В Аматском крае пьяный несовершеннолетний угнал машину и доехал до Цесиса

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

Вечером в четверг в Аматском крае несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в 18:55 в волости Драбешу Аматского края со двора дома был украден автомобиль Renault Laguna. Уже в 19:21 транспортное средство остановили в Цесисе, на бульваре Узварас.

За рулем автомобиля сидел несовершеннолетний парень, который управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав. Проверка показала, что в выдохе подростка содержится 1,87 промилле алкоголя.

Оформлен протокол административного нарушения.

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