Шесть уголовных дел возбуждено по фактам нарушений в день выборов

Большинство административных дел возбуждены в связи с нарушением правил предвыборной агитации и будут переданы в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В трех случаях заведены административные дела за нарушение общественного порядка и срыв работы избирательного участка. За такое правонарушение задержан один человек.

Также, продолжая в сотрудничестве со Службой государственной безопасности проверки полученной информации, Госполиция возбудила шесть уголовных дел по статье 90 Уголовного закона за умышленное воспрепятствование осуществлению избирательного права.

Известно, что одно из таких уголовных дел было заведено в связи со случаем в селе Риебини Прейльского края, когда человек проголосовал дважды, используя чужое удостоверение личности. Предполагаемый нарушитель был задержан.

Другие случаи были зафиксированы в разных местах Латвии, но Госполиция не дает дальнейших комментариев по поводу расследования этих уголовных дел.