В Юрмале на выборах победила Латвийская Зеленая партия

На муниципальных выборах в Юрмале победу одержала Латвийская Зеленая партия (ЛЗП), которую представляет бывший мэр города Гатис Трукснис, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По итогам подсчета голосов на всех 18 избирательных участках Юрмалы ЛЗП набрала 35,31% голосов, получив шесть из 15 мест в городской думе. На втором месте - Национальное объединение, которое набрало 22,4% голосов и получит четыре мандата.
Третьим в Юрмале стал Союз зеленых и крестьян (СЗК), который представляет действующая председатель думы Рита Спроге. СЗК набрал на выборах 12,26% голосов и получит два места в думе.
"Согласие" получило в Юрмале 7,77% голосов, "Прогрессивные" - 7,34%, "Латвия на первом месте" - 6,08%. Эти партии получат в Юрмальской думе по одному депутатскому мандату.
Согласно данным ЦИК, на выборах в Юрмале проголосовали 49,46% избирателей.
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