Ринкевич раскритиковал ЦИК и VDAA за организацию выборов

В своем сообщении в социальных сетях он поблагодарил всех граждан, принявших участие во вчерашних муниципальных выборах.

"Спасибо всем членам избирательных комиссий за их стойкость и самоотверженность в сложных обстоятельствах. К сожалению, ЦИК и VDAA провалили организацию этого процесса, Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность их должностных лиц", - написал Ринкевич.

Он считает, что необходимо найти конкретные решения для того, чтобы выборы в Сейм в следующем году прошли гладко и без инцидентов, как на этих муниципальных выборах.

"Мы также рассмотрим этот вопрос на заседании Совета национальной безопасности на следующей неделе", - пообещал глава государства.

Как сообщалось, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими проблемами в субботу, 7 июня, и в ночь на воскресенье, 8 июня. Избирательные участки также испытывали технические трудности во время предварительного голосования на неделе.