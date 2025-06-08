Шлесерс: попытка оставить меня в оппозиции станет "смертным приговором" для любой коалиции

По словам вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Нацобъединение), переговоры еще не начались, но, оценивая имеющуюся на данный момент информацию, он считает, что коалицию могут сформировать "Прогрессивные", Нацобъединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".

Ратниекс подчеркнул, что инициатива в создании коалиции должна быть в руках партии, набравшей наибольшее количество голосов. Текущие данные Центральной избирательной комиссии указывают на то, что это будут "Прогрессивные" с их кандидатом на пост мэра Виестуром Клейнбергсом.

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") также заявил в воскресенье в интервью Латвийскому телевидению (ЛТВ), что "Прогрессивным" нужно будет начать переговоры о создании коалиции на следующей неделе.

Виестур Клейнбергс в свою очередь сообщил агентству LETA, что "Прогрессивные" планируют начать переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции в Рижской думе в понедельник, 9 июня.

Он подчеркнул, что избиратели высказали свое мнение, поддержав "государственно мыслящие партии", и теперь этим партиям нужно приступить к работе и сформировать единую, работоспособную коалицию.

Политик сказал, что пригласит на переговоры все государственно ориентированные партии и будет побуждать их работать открыто, без интриг и заочных разговоров на благо избирателей. Коалиция аналогичного состава пять лет назад сформировалась под руководством Мартиньша Стакиса, однако в результате взаимных разногласий она развалилась.

Между тем, Айнарс Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", заявил ЛТВ, что он победил на выборах и любая попытка оставить его в оппозиции станет "смертным приговором для любой коалиции". "Мы будем очень серьезной оппозицией", - сказал Шлесерс и предостерег от создания слабой, раздробленной и идеологически противоречивой коалиции.