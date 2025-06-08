В Риге подсчитаны голоса на большинстве участков - кто лидер?

В целом, по предварительным данным, в Рижскую думу прошли семь списков, поэтому в столичном самоуправлении ожидается раздробленный состав и о создании коалиции договариваться придется как минимум трем партиям.

Согласно результатам подсчета на 152 из 164 участков, ЛПМ на данный момент получила 18,16% голосов, что обеспечит ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.

За партию "Прогрессивные" проголосовали 16,6% избирателей, за Национальное объединение - 14,16%, за "Новое Единство", представляемое нынешним мэром Вилнисом Кирсисом - 12,93%. Эти партии могут рассчитывать соответственно на 11, 10 и 9 депутатских мест.

Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,17% голосов, что дает ему восемь мандатов. На данный момент в думу также проходят еще две партии: "Стабильности!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).

Остальные участвовавшие в выборах партии, включая "Для развития Латвии", "Согласие" и объединенный список Союза зеленых и крестьян и "Честь служить Риге", в Рижскую думу не прошли.

Явка на выборах в Риге составила 48,1%.