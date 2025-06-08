Эксперты: РФ потратит годы на замену бомбардировщиков

Россия не сможет ускорить производство новых бомбардировщиков из-за ограниченных финансовых ресурсов и санкций, осложняющих работу военной промышленности РФ, считает Бронк. С ним согласен и Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). По его словам, Россия и так сталкивается с задержками по другим крупным оборонным проектам, включая работу над межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

Массированная атака Украины на аэродромы РФ

1 июня украинские дроны атаковали базы стратегических бомбардировщиков в ряде регионов России. Удар пришелся по авиабазам Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области. Военные эксперты называют операцию СБУ "Паутина" против российских авиабаз крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ.

Точные данные о числе уничтоженных или поврежденных самолетов разнятся. В СБУ сообщили о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования. По данным украинской спецслужбы, был поврежден 41 самолет, среди которых бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, а также самолет раннего предупреждения А-50. Ущерб России от атак по аэродромам Киев оценил в 7 млрд долларов.

По данным американской разведки, Украине удалось поразить до 20 боевых самолетов, 10 из которых были уничтожены. Согласно оценке НАТО, было уничтожено - от 10 до 13 единиц техники. Российская сторона отрицает потерю стратегических бомбардировщиков, утверждая, что "повреждения" этих смолетов будут устранены.