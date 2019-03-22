В Рижской думе решили создать еще одну должность вице-мэра

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в пятницу поддержал поправки к муниципальным правилам, которые предусматривают, что в Рижской думе будет создана еще одна должность вице-мэра, сообщает агентство ЛЕТА.
Оппозиция выразила недоумение по поводу таких изменений. Она интересуется, не пытается ли таким образом мэр Риги Нил Ушаков обеспечить, чтобы у него был достаточно широкий круг заместителей, из которого можно будет выбрать в случае, если он на следующей неделе будет уволен. На вопросы оппозиции ответы, по-сути, даны не были.
В то же время представители юридического управления думы напоминают, что исторически в Рижской думе имелись случаи, когда у мэра было три и четыре заместителя.
Еще одна должность вице-мэра обойдется бюджету думы в 33 000 евро в год.
Сейчас единственным вице-мэром Риги является Олег Буров.
Изменения в муниципальных правилах еще должна утвердить Рижская дума.