Пт, 22.03.2019
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В Рижской думе решили создать еще одну должность вице-мэра

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в пятницу поддержал поправки к муниципальным правилам, которые предусматривают, что в Рижской думе будет создана еще одна должность вице-мэра, сообщает агентство ЛЕТА.

Оппозиция выразила недоумение по поводу таких изменений. Она интересуется, не пытается ли таким образом мэр Риги Нил Ушаков обеспечить, чтобы у него был достаточно широкий круг заместителей, из которого можно будет выбрать в случае, если он на следующей неделе будет уволен. На вопросы оппозиции ответы, по-сути, даны не были.

В то же время представители юридического управления думы напоминают, что исторически в Рижской думе имелись случаи, когда у мэра было три и четыре заместителя.

Еще одна должность вице-мэра обойдется бюджету думы в 33 000 евро в год.

Сейчас единственным вице-мэром Риги является Олег Буров.

Изменения в муниципальных правилах еще должна утвердить Рижская дума.

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