Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 марта 2019 года
Василиса Володина - известный российский астролог и телеведущая. Ее прогноз на последние дни марта поможет вам завершить месяц правильно, без неприятных инцидентов и с максимальной эффективностью.
У представителей многих знаков Зодиака возможен наплыв негативных эмоций под воздействием дисгармоничного поведения звезд и планет. Старайтесь не позволять переживаниям захватывать ваше сознание в такое непростое время.
Овен
Овнам необходимо поставить во главу всего финансовую сферу и работу. Лучшего времени для позитивных изменений и не придумать. Представителям этого знака Зодиака необходимо слушать свое сердце в трудных и непонятных ситуациях, а также стараться не слишком форсировать события.
В любви и в делах звезды советуют Овнам иметь запасной план. Например,
в любовной сфере лучше не ставить все на то, что задуманное осуществится. Особенно это касается тех, кто только начинает отношения со второй половинкой.
Первые свидания могут сорваться, понравившийся человек может передумать в последний момент. Это разочарует и подкосит, если не придумать заранее замену прекрасному вечеру.
Телец
У Тельцов будет шанс преодолеть любые преграды и невзгоды, если они смогут привлечь в жизнь позитивные мысли. Для этого нужно больше заниматься приятными делами, общаться с проверенными добрыми людьми, отдыхать и работать в меру.
Возможно, Вселенная потребует от Тельцов смены приоритетов. Эта неделя насыщена мощной созидательной энергией, поэтому любые изменения окажутся полезными.
Некоторые события будут необратимыми и абсолютно автономными. Если представители этого знака почувствуют, что что-то происходит против их воли, не стоит бояться. Все происходит в такие периоды так, как должно - не больше и не меньше. Это прекрасное время для новых знакомств и грандиозных покупок.
Близнецы
Близнецам на этой неделе стоит доверять внутреннему голосу. Настроение планет вряд ли можно назвать положительным, но это не значит, что нужно заранее настроить себя на разочарования. Панацеей от неурядиц будет стабильное движение вперед, без страхов и упреков. Не получилось что-то - ничего страшного. Поссорились с родственником - постарайтесь пойти на примирение.
Близнецам нельзя откладывать на потом различные важные дела. Конечно, они могут это сделать, но тогда шансы на успех будут постепенно снижаться, пока не достигнут нуля.
От слов нужно как можно быстрее переходить к действиям. Это поможет не потратить время попусту и заработать авторитет окружающих. Уважение коллег и близких очень важно в такие периоды.
Рак
На этой неделе миром безраздельно будет править невероятная динамика. 28 и 29 марта - два самых опасных дня, в которые стоит сфокусироваться на защите, обороне и максимальной предусмотрительности.
В трудные минуты звезды советуют проявлять невозмутимость. Неудачи случаются всегда, но важно относиться к ним как к неотъемлемой части жизни.
Стоит идти на примирение с близкими и коллегами в случае ссор и конфликтов. Ракам нужно побороть себя для того, чтобы продолжить стремительный путь к вершине во всех сферах жизни.
Лев
Львам стоит находиться подальше от энергетических вампиров. На этой неделе уединение будет неправильным выбором - из крайности в крайность лучше не бросаться. Дома у Львов должен быть порядок, так как основная масса позитивной энергии сосредоточится в родных стенах, особенно на выходных. Можно заняться дома работой, делами, совершить покупки в Интернете.
В отношениях с людьми Львам стоит избегать стереотипного мышления. Предрассудки могут восприниматься окружающими очень негативно. Можно потерять друзей, поссориться со второй половинкой.
Звезды советуют сохранять напористость и не отступать в трудные минуты, если дело касается любви. Стоит также побороть в себе зачатки беспочвенной ревности.
Дева
Девам в конце марта стоит избегать общения с хитрыми людьми, потому что распознать скрытого врага не поможет ни интуиция, ни здравый смысл. Стоит остерегаться расчетливых личностей, которые ранее проявляли себя с этой стороны. Удачу принесут скромные люди. Самим Девам также стоит быть как можно скромнее и сдержаннее. Нужно сохранять жизнелюбие даже в неприятные моменты.
Девы смогут оказывать сильнейшее влияние на окружающих. 28 марта энергетика представителей данного знака окажется самой мощной. Некоторые проблемы решатся сами собой,
но все равно лучше быть внимательными и не упускать деталей. К неразрешимым проблемам стоит относиться философски, ведь это часть нашей жизни.
Весы
Весам понадобится совершить серьезный скачок вперед. Нужно сохранить экспансию, расширение влияния во всех сферах. Амбиции станут топливом для движения вперед, но не помогут здраво смотреть на вещи. Они ослепляют, лишая Весов логики.
В конце недели полезными будут домашние дела, уборка, начало ремонта.
В родных стенах также можно заниматься духовными практиками, чтобы меняться изнутри, укреплять веру в себя, обретать свежий взгляд на жизнь.
Что касается отношений с людьми, то на этой неделе лучше сторониться ссор, тем более публичных.
Скорпион
Скорпионам стоит выбросить лишнее из головы и из дома. Эта неделя прекрасно подойдет для того, чтобы избавляться от всего ненужного. Можно завершать отношения, менять работу, прекращать общение с людьми. Все, что беспокоит Скорпионов, должно уходить прочь. Пришла пора действовать, причем в своих интересах. Можно немного побыть эгоистами.
Скорпионам необходимо разрешить самые главные и актуальные проблемы во всех сферах жизни. Эта неделя прекрасно подходит для работы, покупок, романтики, заключения важных сделок и знакомств.
Также можно смело заниматься обучением, причем не только в роли студента, но и в роли преподавателя.
Стрелец
Звезды мобилизуют силы Стрельцов, сделав этих людей способными на все. Можно воспользоваться этим для того, чтобы найти свое предназначение в жизни либо преуспеть в делах или в любви. Настало время для ярких поступков, а также повышенной активности.
Возможны небольшая нестабильность, противоречия и ссоры в самом начале недели, но потом ситуация стабилизируется.
Вероятно столкновение взглядов, разделение Стрельцов с друзьями, близкими и коллегами. Это временные проблемы, которые решатся сами собой.
В начале недели возможен внутренний конфликт, порожденный проблемой выбора. Стрельцам не стоит бояться дилемм - они лишь временны, а достигнутый на этой неделе успех сможет оставаться с ними очень долгое время.
Козерог
На этой неделе Козероги чаще могут уставать, поскольку звезды и планеты вступят в сильный диссонанс.
Сильное внутреннее напряжение может негативно сказаться на самовыражении и творчестве, поэтому лучше чередовать физическую и интеллектуальную работу.
Для достижения стабильности Козерогам не нужно отказываться от помощи окружающих. В этом нет ничего зазорного, ведь каждый из нас может иногда рассчитывать на подмогу со стороны друзей и близких.
Конфликты сгладятся, а острые проблемы в отношениях разрешатся, если Козероги смогут достичь внутренней гармонии. Этим людям понадобится стойкость духа.
Водолей
У Водолеев появятся в жизни благоприятные обстоятельства для любых новых начинаний. Многие дела будут получаться сами собой, поэтому нужно активизироваться во всех сферах жизни. Единственное, с чем придется мириться - с потерей мотивации.
Водолеям, которые поймут, что удача у них в кармане, может захотеться отдохнуть, полениться, перестать быть активными. Этого делать нельзя,
чтобы не потерять благоприятное время.
Вселенная может устроить Водолеям проверку на прочность - подкинет им новые возможности, которые потребуют максимальной вовлеченности в процесс. Это станет неким вызовом для представителей данного знака. Важно лишь научиться быстро восстанавливать энергию и силы. Придется бороться с внутренними конфликтами, которые иногда бывают крайне непростыми.
Рыбы
Рыбам стоит перестать слушать сплетни и россказни о себе. Люди в такие периоды, как этот, часто сами создают себе трудности. Рыбы не станут исключением.
Важно будет поставить себе цель и следовать ей неотступно до самого воскресенья, а возможно, и дольше. Любые трудности могут решиться посредством усердного труда и смелости.
Эта неделя окажется довольно стрессовой, но не нужно пытаться решать вопросы при помощи грубой силы. С людьми можно всегда договориться.
Спокойствие и дипломатичность помогут Рыбам остаться на плаву и завоевать уважение начальства, близких, друзей и коллег. Удары судьбы могут быть скрытыми, поэтому Рыбам потребуется больше внимательности.