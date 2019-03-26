Вт, 26.03.2019
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В Латвию и без техосмотра. Гражданин РФ хотел подкупить латвийских пограничников взяткой в 20 евро

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Иллюстративное фото

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

На КПП в Силене в воскресенье был задержан гражданин России, который пытался дать пограничникам взятку в размере 20 евро, сообщают в Пограничной службе.

При пересечении российско-латвийской границы было зафиксировано, что прицеп к авто данного гражданина находился без должного техосмотра.

Пограничники предупредили мужчину, что будет составлен документ об отказе в разрешении пересекать границу. Тогда мужчина, чтобы все же въехать в Латвию, сделал попытку подкупить сотрудников Погранохраны, предложив им взятку в размере 20 евро.

Начат криминальный процесс, материалы переданы в Даугавпилскую прокуратуру.

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