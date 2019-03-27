На пляже в Румынии найден перевернувшийся корабль с тонной кокаина

В связи с произошедшей в пятницу конфискацией кокаина, которая произошла у города Тулча, были задержаны два гражданина Сербии.

Этот груз кокаина стал одним из крупнейших, конфискованных в Румынии в течение последних лет.

Найденный кокаин был изготовлен в Южной Америке, его чистота составляла 90%. На черном рынке его стоимость превышает 300 миллионов евро.

Стражи порядка взяли след этого груза через два дня после того, как полиция нашла мешок кокаина, выпавший из микроавтобуса.