Задержан полицейский высокого ранга

Как сообщает БВБ, начальник бюро Главного административного управления задержан по подозрению в возможном злоупотреблении служебным положением, совершенном в корыстных целях, и служебном подлоге. В свою очередь по подозрению в мошенничестве задержаны еще три сотрудника управления.

В ходе расследования установлено, что Можейко, являясь ответственным за материально-техническое обеспечение должностным лицом Госполиции, в своих личных интересах использовал ресурсы полиции, в том числе работу трех подчиненных. Противозаконные действия совершались в течение длительного периода, в результате чего Госполиции причинен существенный ущерб.

Какие именно преступные действия совершались, БВБ в интересах следствия не сообщает.

К подозреваемому должностному лицу вначале в виде меры пресечения был применен арест, который позже заменен на залог и запрет занимать должность в Госполиции.