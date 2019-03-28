Задержан полицейский высокого ранга
Бюро внутренней безопасности (БВБ) Госполиции за злоупотребление служебным положением и мошенничество задержало начальника бюро материально-технического и имущественного снабжения Главного административного управления Госполиции Арманда Можейко и еще троих сотрудников, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Как сообщает БВБ, начальник бюро Главного административного управления задержан по подозрению в возможном злоупотреблении служебным положением, совершенном в корыстных целях, и служебном подлоге. В свою очередь по подозрению в мошенничестве задержаны еще три сотрудника управления.
В ходе расследования установлено, что Можейко, являясь ответственным за материально-техническое обеспечение должностным лицом Госполиции, в своих личных интересах использовал ресурсы полиции, в том числе работу трех подчиненных. Противозаконные действия совершались в течение длительного периода, в результате чего Госполиции причинен существенный ущерб.
Какие именно преступные действия совершались, БВБ в интересах следствия не сообщает.
К подозреваемому должностному лицу вначале в виде меры пресечения был применен арест, который позже заменен на залог и запрет занимать должность в Госполиции.
Напомним, что ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что в ближайшее время станут заметны результаты борьбы с внутренней коррупцией - будут задержаны нечестные работники системы внутренних дел, чтобы максимально очистить ее.