Разыскиваемый вооруженный Звиргздиньш задержан в Литве

Напомним, рожденный в 1984 году Марис Звиргздиньш разыскивался по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Полиция не раскрыла, о каком именно преступлении идет речь.

"Безопасность общества - наш приоритет, поэтому мы всегда делали и будет делать все возможное для того, чтобы задерживать опасных преступников, несмотря на их попытки не попадаться в поле зрения полиции.

Жители могут не беспокоиться о своей безопасности, и в этот раз нам удалось поймать преступника", - отметил глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Ранее портал латгальской газеты Vaduguns сообщил, что Звиргздиньш, возможно, совершил убийство.

В распоряжении редакции есть и информация, что родной язык мужчины - литовский, но он также знает русский, латышский и цыганский языки.

Приметы мужчины: рост 1,65-1,70 м, спортивного телосложения, темные волосы, карие глаза. Может носить очки.

Пока мужчина не был найден, полиция призывала жителей быть осторожными - не подбирать подозрительных пассажиров, путешествующих "автостопом" и не заниматься розыском самим.