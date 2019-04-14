Два мира в Иерусалиме: что значат выборы в Израиле для палестинцев?

Во вторник, 9 апреля, в Израиле состоялись внеочередные парламентские выборы. Как отмечает издание Al Jazeera, вероятнее всего следующим премьер-министром Израиля снова станет Биньямин Нетаньяху - его главный соперник Бени Ганц признал свое поражение еще до объявления официального результата выборов.

В то время как граждане Израиля решали будущее своего правительства, журналисты TVNET отправились на расколотые этнической принадлежностью и религией улицы Иерусалима, чтобы поговорить с проживающими там палестинцами, узнать, как, по их мнению эти выборы повлияют на их будущее.

Палестинцы не входят в ряды тех 6,3 млн человек, у которых было право решать судьбу Израиля.

На улицах Иерусалима ничего не свидетельствовало о приближении парламентских выборов, только несколько отклеившихся плакатов, которые гонял ветер и дети. В этом году предвыборная кампания вышла на новый уровень и "переехала" с улиц в соцсети.

В Иерусалиме, где проживает 800 000 человек, за стенами старого города расположены самые выдающиеся святые места нашей планеты. Кроме того, для трети человечества это - святая земля.

Город разделен на четыре квартала - мусульманский, еврейский, армянский и христианский. Мусульманский квартал не только является самым крупным в городе, но и служит домом для арабской общины. Здесь находятся мусульманские святыни - мечеть Эль-Акса, мечеть Купол Скалы, Виа Долороза итд.

ФОТО: TVNET

На витиеватых улочках старого города свой дом нашли различные торговцы - там можно купить все, начиная от специй и украшений, и заканчивая религиозными символами и футболками с различными идеологическими надписями.

Они висят рядом с друг другом, что и самим торговцам не кажется особенным. По их словам, и туристы, и местные с радостью покупают майки со слоганами. Бизнес остается бизнесом.

ФОТО: РTVNET

Портал TVNET побеседовал с 26-летним Джамалом, который в самом сердце старого города торгует сумками из верблюжьей кожи. У его отца есть проблемы со здоровьем, поэтому семья решила покинуть дом на Западном берегу реки Иордан и переехать в Иерусалим. Ответственность за заработок Джамал взял на себя.

ФОТО: TVNET

В Иерусалиме жить нелегко. Как рассказал Джамал, дом с двумя спальнями, кухней и ванной семье из семи человек (Джамал живет с отцом, матерью, тремя сестрами и братом) обходится ему в примерно 1000 долларов в месяц.

Молодой торговец готовится к свадьбе - он познакомился со своей будущей супругой в туристическом агентстве. Джамал подчеркнул, что его семья является самой большой в старом городе Иерусалима - ей принадлежит несколько маленьких магазинчиков.

По его мнению, выборы ничего не изменят в жизни палестинцев. Джамал отметил, что даже если у него был бы паспорт гражданина Израиля, голосовать он не пошел бы. Он считает, что правые силы, скорее всего, станут еще более радикальными, о чем свидетельствует и предвыборная кампания всего политического спектра, и прозвучавшие незадолго до выборов обещания нынешнего премьера аннексировать лагеря еврейских колонистов на Западном берегу. Джамал устал, он не хочет бороться, он хочет жить, создавать семью, путешествовать.

"Люди бывают разные, даже пальцы на одной руке не одинаковые. Так же и мусульмане, и евреи бывают разные - есть хорошие и плохие", - заявил Джамал.

"У моей семьи нет больших денег, но я бы сказал, что жизнь у нас все таки хорошая - у меня есть семья, сестры, мать, отец, и это - самое дорогое. Деньги не приносят счастья, деньги не приносят здоровья", - добавил он.

"Эх, они все - расисты. Нет никакой разницы - выиграет партия Биньямина Нетаньяху или Бени Ганца (бывшего начальника генштаба армии - прим. ред.)", - так на вопрос о возможных сценариях результатов выборов и их влиянии на будущее палестинцев ответил встреченный на улицах старого города 53-летний владелец сувенирной лавки Оша Муна.

ФОТО: TVNET

"Они умные, им теперь не до старого поколения, они заботятся о новом. Наши дети будут учиться в их школах, будут читать их тору, они будут евреями. Новое поколение родится в их больницах, будет учиться в их школах, служить в их армии, они будут евреями", - добавил он.

На вопрос о том, что в таком случае делать палестинцам, Оша отмахнулся: "Ничего. Весь мир поддерживает Израиль. Это наша земля, мы здесь родились, мы тут и умрем. Мы платим налоги, но нам запрещено строить новые дома. У меня шесть детей, им негде жить.

Евреи строят поселения и крадут нашу землю, земли больше не осталось. Россия, США, Европа - все поддерживают Израиль".

На возражения журналиста, что в данном вопросе Европу нельзя ставить в один ряд с США и Россией, поскольку она защищает палестинцев, мужчина вознес свои руки к небу и повысил тон: "Покажи, как они нас поддерживают? Европа слабая, у нее два лица! Нам в лицо она говорит, мол, да-да, мы попробуем, но когда все садятся за один стол переговоров, разговор становится совершенно другим".

По мнению Оши, единое государство, в котором у евреев и палестинцев были бы равные права, невозможно.

"Посмотри на военных на улицах!", - заявил мужчина.

"Они нам говорят: у вас столько и столько арабских стран, не знаю, сколько их в мире на самом деле. Говорят, идите и живите в своих арабских странах! Хорошо, у нас сколько-то там арабских стран, но у вас есть весь мир, вы сюда сами пришли после создания Израиля, почему мы должны куда-то уходить? Это моя земля. Моя земля мне важнее моих детей, моей матери, моей жены. Я здесь родился, тут я и умру", - подчеркнул Оша.

ФОТО: TVNET

В свое время 63-летний Шабан был членом базировавшейся в Ливане организации по освобождению Палестины. В 1974 году Шабан со стороны Ливана пересек израильскую границу, после столкновений с армией Израиля его взяли в плен. Мужчину приговорили к двум пожизненным срокам и лишению свободы на десять лет. Общий срок наказания таким образом составил бы 209 лет лишения свободы. После 11 лет в тюрьме Шабана освободили в обмен на израильских военных.

Он всю жизнь занимался сувенирным бизнесом, в котором унаследовал хорошую славу. У всех его детей есть высшее образование. Шабан не хочет сдаваться, но не знает, что делать.

"Жить", - промолвил мужчина.