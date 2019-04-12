Пт, 12.04.2019

В Салдусском крае автомобиль Госполиции попал в ДТП, пострадал полицейский
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Aculiecinieks

Утром, в пятницу 12 апреля в Салдусском крае автомобиль Госполиции попал в ДТП, пострадал один полицейский.

Около 10 часов утра на дороге Салдус-Стрики автомобиль Volkswagen столкнулся с полицейским трафарированным авто Opel Moka.

В ДТП пострадали водитель 1956 года рождения и находящийся за рулем страж порядка 1977 года рождения.

На место прибыли спасатели ГПСС, чтобы освободить людей из автомобилей.

Пострадавшие доставлены в больницу, обстоятельства случившегося выясняются.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ