Мужчина устроил переполох в самолёте, а затем выпрыгнул из двери

Случай произошел на борту рейса летевшего из Миннеаполиса в Финикс. Согласно словам полиции, мужчина "странно вел себя" во время всего полёта. А именно: он трогал лица других пассажиров и брызгал в них какую-то жидкость. Свидетель сообщил, что пассажир ругался и дрался с людьми.