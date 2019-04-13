Мужчина устроил переполох в самолёте, а затем выпрыгнул из двери

Пассажир самолёта авиакомпании American Airlines выпрыгнул из него после посадки в международном аэропорту Финикс-Скай-Харбор, передаёт Fox News.
Случай произошел на борту рейса летевшего из Миннеаполиса в Финикс. Согласно словам полиции, мужчина "странно вел себя" во время всего полёта. А именно: он трогал лица других пассажиров и брызгал в них какую-то жидкость. Свидетель сообщил, что пассажир ругался и дрался с людьми.
Бортпроводники перевели мужчину, который нарушал правила перелёта, в переднюю, часть самолёта для того, чтобы он мог выйти первым.
"Как только самолёт приземлился, пассажир открыл служебную дверь с другой стороны и спрыгнул с самолёта", — гласит сообщение авиакомпании.
Работники аэропорта задержали мужчину. Его доставили в местную больницу, для лечения повреждений.
Как сообщается, что инцидент не повлиял на деятельность аэропорта. Никто не пострадал.