Сб, 13.04.2019

Мужчина устроил переполох в самолёте, а затем выпрыгнул из двери

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Пассажир самолёта авиакомпании American Airlines выпрыгнул из него после посадки в международном аэропорту Финикс-Скай-Харбор, передаёт Fox News.

Случай произошел на борту рейса летевшего из Миннеаполиса в Финикс. Согласно словам полиции, мужчина "странно вел себя" во время всего полёта. А именно: он трогал лица других пассажиров и брызгал в них какую-то жидкость. Свидетель сообщил, что пассажир ругался и дрался с людьми.

Бортпроводники перевели мужчину, который нарушал правила перелёта, в переднюю, часть самолёта для того, чтобы он мог выйти первым.

"Как только самолёт приземлился, пассажир открыл служебную дверь с другой стороны и спрыгнул с самолёта", — гласит сообщение авиакомпании.

Работники аэропорта задержали мужчину. Его доставили в местную больницу, для лечения повреждений.

Как сообщается, что инцидент не повлиял на деятельность аэропорта. Никто не пострадал. 

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