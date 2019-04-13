В Лондоне водитель врезался в машину посла Украины. Был открыт огонь

13 апреля в Лондоне неизвестный водитель врезался на автомобиле в машину посла Украины в Великобритании. Так как мужчина представлял угрозу, чтобы его задержать полицейские стреляли в машину. Пока неизвестно ранен ли он, сообщает The Telegraph.