Сб, 13.04.2019

В Лондоне водитель врезался в машину посла Украины. Был открыт огонь

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Оружие. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

13 апреля в Лондоне неизвестный водитель врезался на автомобиле в машину посла Украины в Великобритании. Так как мужчина представлял угрозу, чтобы его задержать полицейские стреляли в машину. Пока неизвестно ранен ли он, сообщает The Telegraph.

Происшествие случилось около украинского посольства в центральном районе Холланд Парк.

Как сообщается, водитель не стрелял. Ничего о задержанном пока неизвестно. Сообщается, что посольство не получало угроз.

Согласно словам очевидца, было слышно не менее десяти выстрелов:

Портал Meduza сообщает, что задержан мужчина в возрасте около 40 лет. Для задержания водителя полицией были применены оружие и электрошокер, но мужчина не пострадал. Полиция не рассматривает случившееся как теракт. 

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