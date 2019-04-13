В Лондоне водитель врезался в машину посла Украины. Был открыт огонь

13 апреля в Лондоне неизвестный водитель врезался на автомобиле в машину посла Украины в Великобритании. Так как мужчина представлял угрозу, чтобы его задержать полицейские стреляли в машину. Пока неизвестно ранен ли он, сообщает The Telegraph.
Происшествие случилось около украинского посольства в центральном районе Холланд Парк.
Как сообщается, водитель не стрелял. Ничего о задержанном пока неизвестно. Сообщается, что посольство не получало угроз.
Согласно словам очевидца, было слышно не менее десяти выстрелов:
10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR— Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) April 13, 2019
Портал Meduza сообщает, что задержан мужчина в возрасте около 40 лет. Для задержания водителя полицией были применены оружие и электрошокер, но мужчина не пострадал. Полиция не рассматривает случившееся как теракт.