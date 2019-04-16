Медперсонал: Либо работать на трёх работах в Латвии, либо уехать в Норвегию

Оба мужчины поделились с журналистами Re:Baltica своими историями и сравнили опыт работы в Латвии и за рубежом. Спасибо за смелость!

ФОТО: Re:baltica

"Перед тем, как я уехал, я работал в скорой помощи, в ночном приюте — в Красном кресте в ночные смены, также преподавал первую помощь, у меня был контракт с "Бручу клиникой". Одним словом — много работы", - рассказывает Эдгар.

Разумеется, при таком рабочем графике на личную жизнь и семью остаётся совсем мало времени: "И потом ты вдруг понимаешь, что надо посвящать своим детям каждый день. Все события из их детства происходят лишь один раз, они становятся пятилетним лишь один раз в жизни".

Об этой проблеме знает и Янис. "Моя девушка - врач-резидент. Она работает на нескольких работах, на трех, если не ошибаюсь — резидентура, плюс преподает иностранным студентам, плюс дежурства. Летом была четвертая работа — на периферии. Из-за такой нагрузки для личной жизни, как уже сказал Эдгар, остаётся очень мало время", - рассказал он.

Бывало, что работник "скорой" Янис Димперс, отрабатывал 6-7 дежурств подряд. Каждая смена длится 16-17 часов. Чтобы отдохнуть, спал на кушетке в машине неотложной медицинской помощи.

"Я перестал брать дополнительные дежурства, потому что работал по 300 часов в месяц, двойная нагрузка… но это не стоит этих денег. Нет плана долгосрочного развития. Если бы мне сказали конкретно, что изменится за два года, но я ничего не знаю... Все эти 11 лет я что-то слушаю, мне что-то обещают. Но что-то реально изменилось? Нет!", - эмоционально комментирует он.

В Латвии диплом медицинской сестры действителен пять лет, в Норвегии же эти сертификаты выдают на 75 лет, и медсёстрам во время работы не надо беспокоиться о бюрократических проволочках.

"Надо сравнить среду, нельзя жить в рамках одной страны — то, что медикам приходится работать сутки, нельзя считать нормой! Суточную работу надо запретить категорически и сейчас", - комментируют журналистам Янис и Эдгар.

Латвия должна учиться на опыте Норвегии. Важна также ежедневная организация труда. Так, например, обеденное время медсестры - один час против 15 минут в нашей стране. И это лишь малая часть айсберга проблем в здравоохранении на фоне острой нехватки медиков.

Видео: Точка назначения медсестер - Норвегия

Напомним, Министерство здравоохранения прогнозирует, что в 2025 году в Латвии будет не хватать примерно 3000 медсестер и почти 1000 врачей, предоставляющих оплачиваемые государством медицинские услуги.

Число недостающих врачей и медсестер может быть еще большим - несмотря на то, что тенденция миграции медиков за границу и приостановилась, это до сих пор происходит.