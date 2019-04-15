"Зеркало души": Алле Пугачевой - 70 лет!

Этот первый студийный виниловый альбом Аллы Борисовны совершил революцию в музыке. Он был издан в 1978 году как двойной, но потом продавался и частями.

Тогда основным композитором на альбоме стал Александр Зацепин.

Именно тогда родился этот смешной псевдоним Аллы Пугачевой - Борис Горбонов, который был придуман совместно с ее бывшим супругом и тогдашним продюсером Александром Стефановичем.

Эти три песни были записаны несанкционированно на киностудии "Мосфильм" и были вставлены в картину "Женщина, которая поет", но так уже был договор с Зацепиным, который был в ярости из-за появления новых песен. Стефановича вызвали к заместителю главного редактора Нине Глаголевой.

"В Люберцах живет несчастный мальчик с парализованными ногами, очень талантливый...Жизнь его висит на волоске. И вот, цепляясь за нее, он занялся творчеством. Написал три песни, показал Алле, и она, из жалости к умирающему, спела их и отдала Орлову, а тот вставил в фильм", - объяснил появление песен Стефанович.

Стефанович назвал имя "Борис Горбонос". Он сам не понимал почему он так придумал.

"В третьем классе я учился с мальчиком Борисом Горбоносом. Однажды подрался с ним, и меня выгнали из школы. И вот теперь почему-то произношу "Горбонос" и сам удивляюсь", - рассказывал он в своей книге "Пугачевочка".

Известно, что когда на киностудии заинтересовались личностью неизвестного композитора, Стефанович и Пугачева сделали постановочное фото.

Переодели певицу в парик и усы и усадили за пианино. Фотографии в образе Горбоноса были сделаны Вячеславом Манешиным в кабинете режиссера Георгия Данелии.

В "Зеркало души" вошли песни в исполнении Аллы Пугачёвой, записанные в 1975—1977 годах. Также и по одной песне на музыку Бориса Рычкова и Марка Минкова.

"Зеркало души" стал одним из самых продаваемых в СССР альбоме в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

Он был выпущен тиражом в 15 миллионов, а также и на нескольких иностранных языках.

Фотоссесия для оформления пластинки была проведена дома у Стефановича. В нескольких интервью он до сих пор показывает это легендарное зеркало и стол. Тогда певица легла на стол, а Стефанович держал ее за ноги. Так, снизу-вверх фотограф Вячеслав Манешин сделал эти исторические снимки.

Примечательный факт - запись транслировалась даже на борт орбитальной космической станции "Салют-6". Это была такая своеобразная премьера.

Именно на этом альбоме были представлены такие композиции, которые до сих пор помнят и любят, а некоторые получили новое прочтение и жизнь: "Сонет" (на стихи Шекспира), "Не отрекаются любя", "Песенка про меня", "Женщина, которая поет", "Все могут короли", "Куда уходит детство", "Волшебник-недоучка", "Если долго мучиться" и "Любовь одна виновата".

Совершенно иначе и по-своему хорошо (по слова Примадонны) Дима Билан исполнил композицию "Не отрекаются любя".

После кавера от группы "А'Студио" "Песенка про меня" получила невероятную популярность.

Группа "Сливки" также вошла в историю российского шоу-бизнеса именно благодаря Алле Пугачевой и ее песне "Куда уходит детство".

Совершенно удивительную версию песни "Женщина, которая поет" на шоу "Голос" продемонстрировала Наргиз Закирова.